|
|
|
Банк Кредит Дніпро
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 сер, 2022 05:04
sens написав:
В минулому році Банки надавали менші відсотки аніж декларована інфляція
В цьому році по всій Україні військовий стан , є великі проблеми з інфрастуктурою і чоловікам обмежено виїзд - вкладати в банки нові гроші під будь-який відсоток це гірше інфляції . Я наприклад мав у 2006 році не 50000 грн , а 10000 доларів готівкою . Бо мені валюта краще для капіталу . В цьому році мої 50000 грн це менше 100 літрів дизельного палива , а якщо рахувати у доларах це приблизно в 7 раз більше .
Розтлумачити пересічним що відсоток ніколи не перекриє інфляцію неможливо .Є три варіанти - заробляти більше , менше витрачати або займатись незаконним ( цензура )
Где вы берете дизель по 500 грн/л?
В 2019 инфляция 4,1%, в 2020 - 5,0%, даже в 2021 - 10%. Вы - любитель депозитов во всяких ОТП и Кредо, что у вас "відсоток ніколи не перекриє інфляцію"? Или, может, надо меньше зелеными фантиками баловаться, чтоб не писать чушь про ставки?
С 2006 года гривневые депозитные ставки увеличили бы ваши 50 тысяч в 8-10 раз, если не больше. В период 2009-2016 были такие ставки, что деньги удваивались за 3-4 года. Вот и считайте.
-
candidat
-
-
- Повідомлень: 1040
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:25
candidat написав: sens написав:
В минулому році Банки надавали менші відсотки аніж декларована інфляція
В цьому році по всій Україні військовий стан , є великі проблеми з інфрастуктурою і чоловікам обмежено виїзд - вкладати в банки нові гроші під будь-який відсоток це гірше інфляції . Я наприклад мав у 2006 році не 50000 грн , а 10000 доларів готівкою . Бо мені валюта краще для капіталу . В цьому році мої 50000 грн це менше 100 літрів дизельного палива , а якщо рахувати у доларах це приблизно в 7 раз більше .
Розтлумачити пересічним що відсоток ніколи не перекриє інфляцію неможливо .Є три варіанти - заробляти більше , менше витрачати або займатись незаконним ( цензура )
Где вы берете дизель по 500 грн/л?
В 2019 инфляция 4,1%, в 2020 - 5,0%, даже в 2021 - 10%. Вы - любитель депозитов во всяких ОТП и Кредо, что у вас "відсоток ніколи не перекриє інфляцію"? Или, может, надо меньше зелеными фантиками баловаться, чтоб не писать чушь про ставки?
С 2006 года гривневые депозитные ставки увеличили бы ваши 50 тысяч в 8-10 раз, если не больше. В период 2009-2016 были такие ставки, что деньги удваивались за 3-4 года. Вот и считайте.
Для Вас. Ставка 20% на рік, без податків,це через 5 років ви маєте таку суму що і поклали. Через ще 5 років ви вже маєте втричі більше. Тому за 15 років ваш капітал в грн виріс на 300%,або ви отримали через 15 років 50000 грн та 1500000 відсотками. Але. Сьогодні на 2000000 грн ви купите всього 5000 доларів, 15 років тому це було більше 30000. Рахуйте
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12980
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 736 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:51
sens написав:
Где вы берете дизель по 500 грн/л?
В 2019 инфляция 4,1%, в 2020 - 5,0%, даже в 2021 - 10%. Вы - любитель депозитов во всяких ОТП и Кредо, что у вас "відсоток ніколи не перекриє інфляцію"? Или, может, надо меньше зелеными фантиками баловаться, чтоб не писать чушь про ставки?
С 2006 года гривневые депозитные ставки увеличили бы ваши 50 тысяч в 8-10 раз, если не больше. В период 2009-2016 были такие ставки, что деньги удваивались за 3-4 года. Вот и считайте.
Для Вас. Ставка 20% на рік, без податків,це через 5 років ви маєте таку суму що і поклали. Через ще 5 років ви вже маєте втричі більше. Тому за 15 років ваш капітал в грн виріс на 300%,або ви отримали через 15 років 50000 грн та 1500000 відсотками. Але. Сьогодні на 2000000
грн ви купите всього 5000
доларів, 15 років тому це було більше 30000. Рахуйте[/quote]
Где Вы курс такой нашли?
-
nord
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 25.07.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|168
|101893
|
П'ят 05 сер, 2022 08:24
cohan
|
|99
|27231
|
П'ят 05 сер, 2022 07:58
nord
|
|161
|207837
|
П'ят 05 сер, 2022 07:55
nord
|