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Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 сер, 2022 05:04
sens написав:
В минулому році Банки надавали менші відсотки аніж декларована інфляція
В цьому році по всій Україні військовий стан , є великі проблеми з інфрастуктурою і чоловікам обмежено виїзд - вкладати в банки нові гроші під будь-який відсоток це гірше інфляції . Я наприклад мав у 2006 році не 50000 грн , а 10000 доларів готівкою . Бо мені валюта краще для капіталу . В цьому році мої 50000 грн це менше 100 літрів дизельного палива , а якщо рахувати у доларах це приблизно в 7 раз більше .
Розтлумачити пересічним що відсоток ніколи не перекриє інфляцію неможливо .Є три варіанти - заробляти більше , менше витрачати або займатись незаконним ( цензура )
Где вы берете дизель по 500 грн/л?
В 2019 инфляция 4,1%, в 2020 - 5,0%, даже в 2021 - 10%. Вы - любитель депозитов во всяких ОТП и Кредо, что у вас "відсоток ніколи не перекриє інфляцію"? Или, может, надо меньше зелеными фантиками баловаться, чтоб не писать чушь про ставки?
С 2006 года гривневые депозитные ставки увеличили бы ваши 50 тысяч в 8-10 раз, если не больше. В период 2009-2016 были такие ставки, что деньги удваивались за 3-4 года. Вот и считайте.
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candidat
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:25
candidat написав: sens написав:
В минулому році Банки надавали менші відсотки аніж декларована інфляція
В цьому році по всій Україні військовий стан , є великі проблеми з інфрастуктурою і чоловікам обмежено виїзд - вкладати в банки нові гроші під будь-який відсоток це гірше інфляції . Я наприклад мав у 2006 році не 50000 грн , а 10000 доларів готівкою . Бо мені валюта краще для капіталу . В цьому році мої 50000 грн це менше 100 літрів дизельного палива , а якщо рахувати у доларах це приблизно в 7 раз більше .
Розтлумачити пересічним що відсоток ніколи не перекриє інфляцію неможливо .Є три варіанти - заробляти більше , менше витрачати або займатись незаконним ( цензура )
Где вы берете дизель по 500 грн/л?
В 2019 инфляция 4,1%, в 2020 - 5,0%, даже в 2021 - 10%. Вы - любитель депозитов во всяких ОТП и Кредо, что у вас "відсоток ніколи не перекриє інфляцію"? Или, может, надо меньше зелеными фантиками баловаться, чтоб не писать чушь про ставки?
С 2006 года гривневые депозитные ставки увеличили бы ваши 50 тысяч в 8-10 раз, если не больше. В период 2009-2016 были такие ставки, что деньги удваивались за 3-4 года. Вот и считайте.
Для Вас. Ставка 20% на рік, без податків,це через 5 років ви маєте таку суму що і поклали. Через ще 5 років ви вже маєте втричі більше. Тому за 15 років ваш капітал в грн виріс на 300%,або ви отримали через 15 років 50000 грн та 1500000 відсотками. Але. Сьогодні на 2000000 грн ви купите всього 5000 доларів, 15 років тому це було більше 30000. Рахуйте
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sens
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:51
sens написав:
Где вы берете дизель по 500 грн/л?
В 2019 инфляция 4,1%, в 2020 - 5,0%, даже в 2021 - 10%. Вы - любитель депозитов во всяких ОТП и Кредо, что у вас "відсоток ніколи не перекриє інфляцію"? Или, может, надо меньше зелеными фантиками баловаться, чтоб не писать чушь про ставки?
С 2006 года гривневые депозитные ставки увеличили бы ваши 50 тысяч в 8-10 раз, если не больше. В период 2009-2016 были такие ставки, что деньги удваивались за 3-4 года. Вот и считайте.
Для Вас. Ставка 20% на рік, без податків,це через 5 років ви маєте таку суму що і поклали. Через ще 5 років ви вже маєте втричі більше. Тому за 15 років ваш капітал в грн виріс на 300%,або ви отримали через 15 років 50000 грн та 1500000 відсотками. Але. Сьогодні на 2000000
грн ви купите всього 5000
доларів, 15 років тому це було більше 30000. Рахуйте[/quote]
Где Вы курс такой нашли?
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nord
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:16
nord написав: sens написав:
Где вы берете дизель по 500 грн/л?
В 2019 инфляция 4,1%, в 2020 - 5,0%, даже в 2021 - 10%. Вы - любитель депозитов во всяких ОТП и Кредо, что у вас "відсоток ніколи не перекриє інфляцію"? Или, может, надо меньше зелеными фантиками баловаться, чтоб не писать чушь про ставки?
С 2006 года гривневые депозитные ставки увеличили бы ваши 50 тысяч в 8-10 раз, если не больше. В период 2009-2016 были такие ставки, что деньги удваивались за 3-4 года. Вот и считайте.
Для Вас. Ставка 20% на рік, без податків,це через 5 років ви маєте таку суму що і поклали. Через ще 5 років ви вже маєте втричі більше. Тому за 15 років ваш капітал в грн виріс на 300%,або ви отримали через 15 років 50000 грн та 1500000 відсотками. Але. Сьогодні на 2000000
грн ви купите всього 5000
доларів, 15 років тому це було більше 30000. Рахуйте
Где Вы курс такой нашли?[/quote]приберіть ноліка, бо інше суттєве чи ні?
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sens
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