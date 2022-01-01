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Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 сер, 2022 05:04
sens написав:
В минулому році Банки надавали менші відсотки аніж декларована інфляція
В цьому році по всій Україні військовий стан , є великі проблеми з інфрастуктурою і чоловікам обмежено виїзд - вкладати в банки нові гроші під будь-який відсоток це гірше інфляції . Я наприклад мав у 2006 році не 50000 грн , а 10000 доларів готівкою . Бо мені валюта краще для капіталу . В цьому році мої 50000 грн це менше 100 літрів дизельного палива , а якщо рахувати у доларах це приблизно в 7 раз більше .
Розтлумачити пересічним що відсоток ніколи не перекриє інфляцію неможливо .Є три варіанти - заробляти більше , менше витрачати або займатись незаконним ( цензура )
Где вы берете дизель по 500 грн/л?
В 2019 инфляция 4,1%, в 2020 - 5,0%, даже в 2021 - 10%. Вы - любитель депозитов во всяких ОТП и Кредо, что у вас "відсоток ніколи не перекриє інфляцію"? Или, может, надо меньше зелеными фантиками баловаться, чтоб не писать чушь про ставки?
С 2006 года гривневые депозитные ставки увеличили бы ваши 50 тысяч в 8-10 раз, если не больше. В период 2009-2016 были такие ставки, что деньги удваивались за 3-4 года. Вот и считайте.
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candidat
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:25
candidat написав: sens написав:
В минулому році Банки надавали менші відсотки аніж декларована інфляція
В цьому році по всій Україні військовий стан , є великі проблеми з інфрастуктурою і чоловікам обмежено виїзд - вкладати в банки нові гроші під будь-який відсоток це гірше інфляції . Я наприклад мав у 2006 році не 50000 грн , а 10000 доларів готівкою . Бо мені валюта краще для капіталу . В цьому році мої 50000 грн це менше 100 літрів дизельного палива , а якщо рахувати у доларах це приблизно в 7 раз більше .
Розтлумачити пересічним що відсоток ніколи не перекриє інфляцію неможливо .Є три варіанти - заробляти більше , менше витрачати або займатись незаконним ( цензура )
Где вы берете дизель по 500 грн/л?
В 2019 инфляция 4,1%, в 2020 - 5,0%, даже в 2021 - 10%. Вы - любитель депозитов во всяких ОТП и Кредо, что у вас "відсоток ніколи не перекриє інфляцію"? Или, может, надо меньше зелеными фантиками баловаться, чтоб не писать чушь про ставки?
С 2006 года гривневые депозитные ставки увеличили бы ваши 50 тысяч в 8-10 раз, если не больше. В период 2009-2016 были такие ставки, что деньги удваивались за 3-4 года. Вот и считайте.
Для Вас. Ставка 20% на рік, без податків,це через 5 років ви маєте таку суму що і поклали. Через ще 5 років ви вже маєте втричі більше. Тому за 15 років ваш капітал в грн виріс на 300%,або ви отримали через 15 років 50000 грн та 1500000 відсотками. Але. Сьогодні на 2000000 грн ви купите всього 5000 доларів, 15 років тому це було більше 30000. Рахуйте
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sens
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:51
sens написав:
Где вы берете дизель по 500 грн/л?
В 2019 инфляция 4,1%, в 2020 - 5,0%, даже в 2021 - 10%. Вы - любитель депозитов во всяких ОТП и Кредо, что у вас "відсоток ніколи не перекриє інфляцію"? Или, может, надо меньше зелеными фантиками баловаться, чтоб не писать чушь про ставки?
С 2006 года гривневые депозитные ставки увеличили бы ваши 50 тысяч в 8-10 раз, если не больше. В период 2009-2016 были такие ставки, что деньги удваивались за 3-4 года. Вот и считайте.
Для Вас. Ставка 20% на рік, без податків,це через 5 років ви маєте таку суму що і поклали. Через ще 5 років ви вже маєте втричі більше. Тому за 15 років ваш капітал в грн виріс на 300%,або ви отримали через 15 років 50000 грн та 1500000 відсотками. Але. Сьогодні на 2000000
грн ви купите всього 5000
доларів, 15 років тому це було більше 30000. Рахуйте[/quote]
Где Вы курс такой нашли?
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nord
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:16
nord написав: sens написав:
Где вы берете дизель по 500 грн/л?
В 2019 инфляция 4,1%, в 2020 - 5,0%, даже в 2021 - 10%. Вы - любитель депозитов во всяких ОТП и Кредо, что у вас "відсоток ніколи не перекриє інфляцію"? Или, может, надо меньше зелеными фантиками баловаться, чтоб не писать чушь про ставки?
С 2006 года гривневые депозитные ставки увеличили бы ваши 50 тысяч в 8-10 раз, если не больше. В период 2009-2016 были такие ставки, что деньги удваивались за 3-4 года. Вот и считайте.
Для Вас. Ставка 20% на рік, без податків,це через 5 років ви маєте таку суму що і поклали. Через ще 5 років ви вже маєте втричі більше. Тому за 15 років ваш капітал в грн виріс на 300%,або ви отримали через 15 років 50000 грн та 1500000 відсотками. Але. Сьогодні на 2000000
грн ви купите всього 5000
доларів, 15 років тому це було більше 30000. Рахуйте
Где Вы курс такой нашли?[/quote]приберіть ноліка, бо інше суттєве чи ні?
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sens
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Додано: Суб 06 сер, 2022 07:17
sens написав: candidat написав: sens написав:
В минулому році Банки надавали менші відсотки аніж декларована інфляція
В цьому році по всій Україні військовий стан , є великі проблеми з інфрастуктурою і чоловікам обмежено виїзд - вкладати в банки нові гроші під будь-який відсоток це гірше інфляції . Я наприклад мав у 2006 році не 50000 грн , а 10000 доларів готівкою . Бо мені валюта краще для капіталу . В цьому році мої 50000 грн це менше 100 літрів дизельного палива , а якщо рахувати у доларах це приблизно в 7 раз більше .
Розтлумачити пересічним що відсоток ніколи не перекриє інфляцію неможливо .Є три варіанти - заробляти більше , менше витрачати або займатись незаконним ( цензура )
Где вы берете дизель по 500 грн/л?
В 2019 инфляция 4,1%, в 2020 - 5,0%, даже в 2021 - 10%. Вы - любитель депозитов во всяких ОТП и Кредо, что у вас "відсоток ніколи не перекриє інфляцію"? Или, может, надо меньше зелеными фантиками баловаться, чтоб не писать чушь про ставки?
С 2006 года гривневые депозитные ставки увеличили бы ваши 50 тысяч в 8-10 раз, если не больше. В период 2009-2016 были такие ставки, что деньги удваиваль за 3-4 года. Вот и считайте.
Для Вас. Ставка 20% на рік, без податків,це через 5 років ви маєте таку суму що і поклали. Через ще 5 років ви вже маєте втричі більше. Тому за 15 років ваш капітал в грн виріс на 300%,або ви отримали через 15 років 50000 грн та 1500000 відсотками. Але. Сьогодні на 2000000 грн ви купите всього 5000 доларів, 15 років тому це було більше 30000. Рахуйте
И что? А в 1996-м больше чем 100 тысяч долларов. Только ни в 1996-м, ни 2006-м у вас не было 200 тысяч гривен. К чему эти разговоры, сколько бы это было 15 лет назад? Я так тоже могу сказать, что по ставке Фидо в 40-60% годовых я уже миллиардер.
Теперь по ставкам. В 2009-2016 ставки были до 28,25% (Финансовая инициатива), не говоря уже об аттракционе невиданной щедрости от Фидо в 40-60% (жалко, протянуло такое недолго).
А о процентах на проценты не слышали, не? Как заложили 50 тысяч 15 лет назад, так и складывали проценты под подушку?
Помню, был у меня тогда пятилетний под 25,75% с ежемесячной выплатой и пополнением (дааа, были времена, не то что сейчас, жалкое подобие ставок), так по сложному проценту выходит увеличение вклада за три года в 2,15 раза. За три года больше чем в два раза, а не за пять лет, как считаете вы.
Вот и считайте правильно.
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candidat
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Додано: Суб 06 сер, 2022 10:50
sens написав:
В минулому році Банки надавали менші відсотки аніж декларована інфляція
В цьому році по всій Україні військовий стан , є великі проблеми з інфрастуктурою і чоловікам обмежено виїзд - вкладати в банки нові гроші під будь-який відсоток це гірше інфляції . Я наприклад мав у 2006 році не 50000 грн , а 10000 доларів готівкою . Бо мені валюта краще для капіталу . В цьому році мої 50000 грн це менше 100 літрів дизельного палива , а якщо рахувати у доларах це приблизно в 7 раз більше .
Розтлумачити пересічним що відсоток ніколи не перекриє інфляцію неможливо .Є три варіанти - заробляти більше , менше витрачати або займатись незаконним ( цензура )
Где вы берете дизель по 500 грн/л?
В 2019 инфляция 4,1%, в 2020 - 5,0%, даже в 2021 - 10%. Вы - любитель депозитов во всяких ОТП и Кредо, что у вас "відсоток ніколи не перекриє інфляцію"? Или, может, надо меньше зелеными фантиками баловаться, чтоб не писать чушь про ставки?
С 2006 года гривневые депозитные ставки увеличили бы ваши 50 тысяч в 8-10 раз, если не больше. В период 2009-2016 были такие ставки, что деньги удваиваль за 3-4 года. Вот и считайте.[/quote]
Для Вас. Ставка 20% на рік, без податків,це через 5 років ви маєте таку суму що і поклали. Через ще 5 років ви вже маєте втричі більше. Тому за 15 років ваш капітал в грн виріс на 300%,або ви отримали через 15 років 50000 грн та 1500000 відсотками. Але. Сьогодні на 2000000 грн ви купите всього 5000 доларів, 15 років тому це було більше 30000. Рахуйте[/quote]
И что? А в 1996-м больше чем 100 тысяч долларов. Только ни в 1996-м, ни 2006-м у вас не было 200 тысяч гривен. К чему эти разговоры, сколько бы это было 15 лет назад? Я так тоже могу сказать, что по ставке Фидо в 40-60% годовых я уже миллиардер.
Теперь по ставкам. В 2009-2016 ставки были до 28,25% (Финансовая инициатива), не говоря уже об аттракционе невиданной щедрости от Фидо в 40-60% (жалко, протянуло такое недолго).
А о процентах на проценты не слышали, не? Как заложили 50 тысяч 15 лет назад, так и складывали проценты под подушку?
Помню, был у меня тогда пятилетний под 25,75% с ежемесячной выплатой и пополнением (дааа, были времена, не то что сейчас, жалкое подобие ставок), так по сложному проценту выходит увеличение вклада за три года в 2,15 раза. Где эти банки с их 31%??? За три года больше чем в два раза, а не за пять лет, как считаете вы. Считаю такие банки в ветке про ликвидации - авант,вабанк, хрещатик
Вот и считайте правильно.[/quote] вам если 3 больше 10, спор бесполезен. Я клиент этого банка,ранее конвертировал, на сегодня предложения нет. В фонд 600 не верю,зато 400 и финмон это реалистично. Учитывая эти факторы и нынешние ставки,держу тут исключительно вклад бесплатного обслуживание плюс счета в валюте.
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sens
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Додано: Суб 06 сер, 2022 12:22
sens написав:
держу тут исключительно вклад бесплатного обслуживание плюс счета в валюте.
у меня тут остался только пустой долларовый картсчет к старому депо, карта как раз кончилась. Наверное, закрою совсем.
При Пинчуке надежность банка была еще более-менее, сейчас вряд ли выживет
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flysoulfly
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Додано: Суб 06 сер, 2022 13:08
flysoulfly написав: sens написав:
держу тут исключительно вклад бесплатного обслуживание плюс счета в валюте.
у меня тут остался только пустой долларовый картсчет к старому депо, карта как раз кончилась. Наверное, закрою совсем.
При Пинчуке надежность банка была еще более-менее, сейчас вряд ли выживет
Ярославский же в теме, за неделю выехал
кстати, где Пинчук? а впрочем - какая разница (с)
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cohan
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