Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Банк Кредит Дніпро Банк Кредит Дніпро + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 4567 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Банк Кредит Дніпро 5 5 2 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 100% 2 Всього голосів : 2 Додано: П'ят 05 сер, 2022 05:04 sens написав: В минулому році Банки надавали менші відсотки аніж декларована інфляція

В цьому році по всій Україні військовий стан , є великі проблеми з інфрастуктурою і чоловікам обмежено виїзд - вкладати в банки нові гроші під будь-який відсоток це гірше інфляції . Я наприклад мав у 2006 році не 50000 грн , а 10000 доларів готівкою . Бо мені валюта краще для капіталу . В цьому році мої 50000 грн це менше 100 літрів дизельного палива , а якщо рахувати у доларах це приблизно в 7 раз більше .

Розтлумачити пересічним що відсоток ніколи не перекриє інфляцію неможливо .Є три варіанти - заробляти більше , менше витрачати або займатись незаконним ( цензура ) В минулому році Банки надавали менші відсотки аніж декларована інфляціяВ цьому році по всій Україні військовий стан , є великі проблеми з інфрастуктурою і чоловікам обмежено виїзд - вкладати в банки нові гроші під будь-який відсоток це гірше інфляції . Я наприклад мав у 2006 році не 50000 грн , а 10000 доларів готівкою . Бо мені валюта краще для капіталу . В цьому році мої 50000 грн це менше 100 літрів дизельного палива , а якщо рахувати у доларах це приблизно в 7 раз більше .Розтлумачити пересічним що відсоток ніколи не перекриє інфляцію неможливо .Є три варіанти - заробляти більше , менше витрачати або займатись незаконним ( цензура )

Где вы берете дизель по 500 грн/л?

В 2019 инфляция 4,1%, в 2020 - 5,0%, даже в 2021 - 10%. Вы - любитель депозитов во всяких ОТП и Кредо, что у вас "відсоток ніколи не перекриє інфляцію"? Или, может, надо меньше зелеными фантиками баловаться, чтоб не писать чушь про ставки?

С 2006 года гривневые депозитные ставки увеличили бы ваши 50 тысяч в 8-10 раз, если не больше. В период 2009-2016 были такие ставки, что деньги удваивались за 3-4 года. Вот и считайте. Где вы берете дизель по 500 грн/л?В 2019 инфляция 4,1%, в 2020 - 5,0%, даже в 2021 - 10%. Вы - любитель депозитов во всяких ОТП и Кредо, что у вас "відсоток ніколи не перекриє інфляцію"? Или, может, надо меньше зелеными фантиками баловаться, чтоб не писать чушь про ставки?С 2006 года гривневые депозитные ставки увеличили бы ваши 50 тысяч в 8-10 раз, если не больше. В период 2009-2016 были такие ставки, что деньги удваивались за 3-4 года. Вот и считайте. candidat Повідомлень: 1047 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 47 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:25 candidat написав: sens написав: В минулому році Банки надавали менші відсотки аніж декларована інфляція

В цьому році по всій Україні військовий стан , є великі проблеми з інфрастуктурою і чоловікам обмежено виїзд - вкладати в банки нові гроші під будь-який відсоток це гірше інфляції . Я наприклад мав у 2006 році не 50000 грн , а 10000 доларів готівкою . Бо мені валюта краще для капіталу . В цьому році мої 50000 грн це менше 100 літрів дизельного палива , а якщо рахувати у доларах це приблизно в 7 раз більше .

Розтлумачити пересічним що відсоток ніколи не перекриє інфляцію неможливо .Є три варіанти - заробляти більше , менше витрачати або займатись незаконним ( цензура ) В минулому році Банки надавали менші відсотки аніж декларована інфляціяВ цьому році по всій Україні військовий стан , є великі проблеми з інфрастуктурою і чоловікам обмежено виїзд - вкладати в банки нові гроші під будь-який відсоток це гірше інфляції . Я наприклад мав у 2006 році не 50000 грн , а 10000 доларів готівкою . Бо мені валюта краще для капіталу . В цьому році мої 50000 грн це менше 100 літрів дизельного палива , а якщо рахувати у доларах це приблизно в 7 раз більше .Розтлумачити пересічним що відсоток ніколи не перекриє інфляцію неможливо .Є три варіанти - заробляти більше , менше витрачати або займатись незаконним ( цензура )

Где вы берете дизель по 500 грн/л?

В 2019 инфляция 4,1%, в 2020 - 5,0%, даже в 2021 - 10%. Вы - любитель депозитов во всяких ОТП и Кредо, что у вас "відсоток ніколи не перекриє інфляцію"? Или, может, надо меньше зелеными фантиками баловаться, чтоб не писать чушь про ставки?

С 2006 года гривневые депозитные ставки увеличили бы ваши 50 тысяч в 8-10 раз, если не больше. В период 2009-2016 были такие ставки, что деньги удваивались за 3-4 года. Вот и считайте. Где вы берете дизель по 500 грн/л?В 2019 инфляция 4,1%, в 2020 - 5,0%, даже в 2021 - 10%. Вы - любитель депозитов во всяких ОТП и Кредо, что у вас "відсоток ніколи не перекриє інфляцію"? Или, может, надо меньше зелеными фантиками баловаться, чтоб не писать чушь про ставки?С 2006 года гривневые депозитные ставки увеличили бы ваши 50 тысяч в 8-10 раз, если не больше. В период 2009-2016 были такие ставки, что деньги удваивались за 3-4 года. Вот и считайте.

Для Вас. Ставка 20% на рік, без податків,це через 5 років ви маєте таку суму що і поклали. Через ще 5 років ви вже маєте втричі більше. Тому за 15 років ваш капітал в грн виріс на 300%,або ви отримали через 15 років 50000 грн та 1500000 відсотками. Але. Сьогодні на 2000000 грн ви купите всього 5000 доларів, 15 років тому це було більше 30000. Рахуйте Для Вас. Ставка 20% на рік, без податків,це через 5 років ви маєте таку суму що і поклали. Через ще 5 років ви вже маєте втричі більше. Тому за 15 років ваш капітал в грн виріс на 300%,або ви отримали через 15 років 50000 грн та 1500000 відсотками. Але. Сьогодні на 2000000 грн ви купите всього 5000 доларів, 15 років тому це було більше 30000. Рахуйте sens

Повідомлень: 12998 З нами з: 12.09.13 Подякував: 33 раз. Подякували: 736 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:51 sens написав: Где вы берете дизель по 500 грн/л?

В 2019 инфляция 4,1%, в 2020 - 5,0%, даже в 2021 - 10%. Вы - любитель депозитов во всяких ОТП и Кредо, что у вас "відсоток ніколи не перекриє інфляцію"? Или, может, надо меньше зелеными фантиками баловаться, чтоб не писать чушь про ставки?

С 2006 года гривневые депозитные ставки увеличили бы ваши 50 тысяч в 8-10 раз, если не больше. В период 2009-2016 были такие ставки, что деньги удваивались за 3-4 года. Вот и считайте. Где вы берете дизель по 500 грн/л?В 2019 инфляция 4,1%, в 2020 - 5,0%, даже в 2021 - 10%. Вы - любитель депозитов во всяких ОТП и Кредо, что у вас "відсоток ніколи не перекриє інфляцію"? Или, может, надо меньше зелеными фантиками баловаться, чтоб не писать чушь про ставки?С 2006 года гривневые депозитные ставки увеличили бы ваши 50 тысяч в 8-10 раз, если не больше. В период 2009-2016 были такие ставки, что деньги удваивались за 3-4 года. Вот и считайте.

Для Вас. Ставка 20% на рік, без податків,це через 5 років ви маєте таку суму що і поклали. Через ще 5 років ви вже маєте втричі більше. Тому за 15 років ваш капітал в грн виріс на 300%,або ви отримали через 15 років 50000 грн та 1500000 відсотками. Але. Сьогодні на 2000000 грн ви купите всього 5000 доларів, 15 років тому це було більше 30000. Рахуйте[/quote]



Где Вы курс такой нашли? Для Вас. Ставка 20% на рік, без податків,це через 5 років ви маєте таку суму що і поклали. Через ще 5 років ви вже маєте втричі більше. Тому за 15 років ваш капітал в грн виріс на 300%,або ви отримали через 15 років 50000 грн та 1500000 відсотками. Але. Сьогодні нагрн ви купите всьогодоларів, 15 років тому це було більше 30000. Рахуйте[/quote]Где Вы курс такой нашли? nord Повідомлень: 54 З нами з: 25.07.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:16 nord написав: sens написав: Где вы берете дизель по 500 грн/л?

В 2019 инфляция 4,1%, в 2020 - 5,0%, даже в 2021 - 10%. Вы - любитель депозитов во всяких ОТП и Кредо, что у вас "відсоток ніколи не перекриє інфляцію"? Или, может, надо меньше зелеными фантиками баловаться, чтоб не писать чушь про ставки?

С 2006 года гривневые депозитные ставки увеличили бы ваши 50 тысяч в 8-10 раз, если не больше. В период 2009-2016 были такие ставки, что деньги удваивались за 3-4 года. Вот и считайте. Где вы берете дизель по 500 грн/л?В 2019 инфляция 4,1%, в 2020 - 5,0%, даже в 2021 - 10%. Вы - любитель депозитов во всяких ОТП и Кредо, что у вас "відсоток ніколи не перекриє інфляцію"? Или, может, надо меньше зелеными фантиками баловаться, чтоб не писать чушь про ставки?С 2006 года гривневые депозитные ставки увеличили бы ваши 50 тысяч в 8-10 раз, если не больше. В период 2009-2016 были такие ставки, что деньги удваивались за 3-4 года. Вот и считайте.

Для Вас. Ставка 20% на рік, без податків,це через 5 років ви маєте таку суму що і поклали. Через ще 5 років ви вже маєте втричі більше. Тому за 15 років ваш капітал в грн виріс на 300%,або ви отримали через 15 років 50000 грн та 1500000 відсотками. Але. Сьогодні на 2000000 грн ви купите всього 5000 доларів, 15 років тому це було більше 30000. Рахуйте Для Вас. Ставка 20% на рік, без податків,це через 5 років ви маєте таку суму що і поклали. Через ще 5 років ви вже маєте втричі більше. Тому за 15 років ваш капітал в грн виріс на 300%,або ви отримали через 15 років 50000 грн та 1500000 відсотками. Але. Сьогодні нагрн ви купите всьогодоларів, 15 років тому це було більше 30000. Рахуйте



Где Вы курс такой нашли?[/quote]приберіть ноліка, бо інше суттєве чи ні? Где Вы курс такой нашли?[/quote]приберіть ноліка, бо інше суттєве чи ні? sens

Повідомлень: 12998 З нами з: 12.09.13 Подякував: 33 раз. Подякували: 736 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 сер, 2022 07:17 sens написав: candidat написав: sens написав: В минулому році Банки надавали менші відсотки аніж декларована інфляція

В цьому році по всій Україні військовий стан , є великі проблеми з інфрастуктурою і чоловікам обмежено виїзд - вкладати в банки нові гроші під будь-який відсоток це гірше інфляції . Я наприклад мав у 2006 році не 50000 грн , а 10000 доларів готівкою . Бо мені валюта краще для капіталу . В цьому році мої 50000 грн це менше 100 літрів дизельного палива , а якщо рахувати у доларах це приблизно в 7 раз більше .

Розтлумачити пересічним що відсоток ніколи не перекриє інфляцію неможливо .Є три варіанти - заробляти більше , менше витрачати або займатись незаконним ( цензура ) В минулому році Банки надавали менші відсотки аніж декларована інфляціяВ цьому році по всій Україні військовий стан , є великі проблеми з інфрастуктурою і чоловікам обмежено виїзд - вкладати в банки нові гроші під будь-який відсоток це гірше інфляції . Я наприклад мав у 2006 році не 50000 грн , а 10000 доларів готівкою . Бо мені валюта краще для капіталу . В цьому році мої 50000 грн це менше 100 літрів дизельного палива , а якщо рахувати у доларах це приблизно в 7 раз більше .Розтлумачити пересічним що відсоток ніколи не перекриє інфляцію неможливо .Є три варіанти - заробляти більше , менше витрачати або займатись незаконним ( цензура )

Где вы берете дизель по 500 грн/л?

В 2019 инфляция 4,1%, в 2020 - 5,0%, даже в 2021 - 10%. Вы - любитель депозитов во всяких ОТП и Кредо, что у вас "відсоток ніколи не перекриє інфляцію"? Или, может, надо меньше зелеными фантиками баловаться, чтоб не писать чушь про ставки?

С 2006 года гривневые депозитные ставки увеличили бы ваши 50 тысяч в 8-10 раз, если не больше. В период 2009-2016 были такие ставки, что деньги удваиваль за 3-4 года. Вот и считайте. Где вы берете дизель по 500 грн/л?В 2019 инфляция 4,1%, в 2020 - 5,0%, даже в 2021 - 10%. Вы - любитель депозитов во всяких ОТП и Кредо, что у вас "відсоток ніколи не перекриє інфляцію"? Или, может, надо меньше зелеными фантиками баловаться, чтоб не писать чушь про ставки?С 2006 года гривневые депозитные ставки увеличили бы ваши 50 тысяч в 8-10 раз, если не больше. В период 2009-2016 были такие ставки, что деньги удваиваль за 3-4 года. Вот и считайте.

Для Вас. Ставка 20% на рік, без податків,це через 5 років ви маєте таку суму що і поклали. Через ще 5 років ви вже маєте втричі більше. Тому за 15 років ваш капітал в грн виріс на 300%,або ви отримали через 15 років 50000 грн та 1500000 відсотками. Але. Сьогодні на 2000000 грн ви купите всього 5000 доларів, 15 років тому це було більше 30000. Рахуйте Для Вас. Ставка 20% на рік, без податків,це через 5 років ви маєте таку суму що і поклали. Через ще 5 років ви вже маєте втричі більше. Тому за 15 років ваш капітал в грн виріс на 300%,або ви отримали через 15 років 50000 грн та 1500000 відсотками. Але. Сьогодні на 2000000 грн ви купите всього 5000 доларів, 15 років тому це було більше 30000. Рахуйте

И что? А в 1996-м больше чем 100 тысяч долларов. Только ни в 1996-м, ни 2006-м у вас не было 200 тысяч гривен. К чему эти разговоры, сколько бы это было 15 лет назад? Я так тоже могу сказать, что по ставке Фидо в 40-60% годовых я уже миллиардер.

Теперь по ставкам. В 2009-2016 ставки были до 28,25% (Финансовая инициатива), не говоря уже об аттракционе невиданной щедрости от Фидо в 40-60% (жалко, протянуло такое недолго).

А о процентах на проценты не слышали, не? Как заложили 50 тысяч 15 лет назад, так и складывали проценты под подушку?

Помню, был у меня тогда пятилетний под 25,75% с ежемесячной выплатой и пополнением (дааа, были времена, не то что сейчас, жалкое подобие ставок), так по сложному проценту выходит увеличение вклада за три года в 2,15 раза. За три года больше чем в два раза, а не за пять лет, как считаете вы.

Вот и считайте правильно. И что? А в 1996-м больше чем 100 тысяч долларов. Только ни в 1996-м, ни 2006-м у вас не было 200 тысяч гривен. К чему эти разговоры, сколько бы это было 15 лет назад? Я так тоже могу сказать, что по ставке Фидо в 40-60% годовых я уже миллиардер.Теперь по ставкам. В 2009-2016 ставки были до 28,25% (Финансовая инициатива), не говоря уже об аттракционе невиданной щедрости от Фидо в 40-60% (жалко, протянуло такое недолго).А о процентах на проценты не слышали, не? Как заложили 50 тысяч 15 лет назад, так и складывали проценты под подушку?Помню, был у меня тогда пятилетний под 25,75% с ежемесячной выплатой и пополнением (дааа, были времена, не то что сейчас, жалкое подобие ставок), так по сложному проценту выходит увеличение вклада за три года в 2,15 раза. За три года больше чем в два раза, а не за пять лет, как считаете вы.Вот и считайте правильно. candidat Повідомлень: 1047 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 47 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 сер, 2022 10:50 sens написав: В минулому році Банки надавали менші відсотки аніж декларована інфляція

В цьому році по всій Україні військовий стан , є великі проблеми з інфрастуктурою і чоловікам обмежено виїзд - вкладати в банки нові гроші під будь-який відсоток це гірше інфляції . Я наприклад мав у 2006 році не 50000 грн , а 10000 доларів готівкою . Бо мені валюта краще для капіталу . В цьому році мої 50000 грн це менше 100 літрів дизельного палива , а якщо рахувати у доларах це приблизно в 7 раз більше .

Розтлумачити пересічним що відсоток ніколи не перекриє інфляцію неможливо .Є три варіанти - заробляти більше , менше витрачати або займатись незаконним ( цензура ) В минулому році Банки надавали менші відсотки аніж декларована інфляціяВ цьому році по всій Україні військовий стан , є великі проблеми з інфрастуктурою і чоловікам обмежено виїзд - вкладати в банки нові гроші під будь-який відсоток це гірше інфляції . Я наприклад мав у 2006 році не 50000 грн , а 10000 доларів готівкою . Бо мені валюта краще для капіталу . В цьому році мої 50000 грн це менше 100 літрів дизельного палива , а якщо рахувати у доларах це приблизно в 7 раз більше .Розтлумачити пересічним що відсоток ніколи не перекриє інфляцію неможливо .Є три варіанти - заробляти більше , менше витрачати або займатись незаконним ( цензура )

Где вы берете дизель по 500 грн/л?

В 2019 инфляция 4,1%, в 2020 - 5,0%, даже в 2021 - 10%. Вы - любитель депозитов во всяких ОТП и Кредо, что у вас "відсоток ніколи не перекриє інфляцію"? Или, может, надо меньше зелеными фантиками баловаться, чтоб не писать чушь про ставки?

С 2006 года гривневые депозитные ставки увеличили бы ваши 50 тысяч в 8-10 раз, если не больше. В период 2009-2016 были такие ставки, что деньги удваиваль за 3-4 года. Вот и считайте.[/quote]

Для Вас. Ставка 20% на рік, без податків,це через 5 років ви маєте таку суму що і поклали. Через ще 5 років ви вже маєте втричі більше. Тому за 15 років ваш капітал в грн виріс на 300%,або ви отримали через 15 років 50000 грн та 1500000 відсотками. Але. Сьогодні на 2000000 грн ви купите всього 5000 доларів, 15 років тому це було більше 30000. Рахуйте[/quote]

И что? А в 1996-м больше чем 100 тысяч долларов. Только ни в 1996-м, ни 2006-м у вас не было 200 тысяч гривен. К чему эти разговоры, сколько бы это было 15 лет назад? Я так тоже могу сказать, что по ставке Фидо в 40-60% годовых я уже миллиардер.

Теперь по ставкам. В 2009-2016 ставки были до 28,25% (Финансовая инициатива), не говоря уже об аттракционе невиданной щедрости от Фидо в 40-60% (жалко, протянуло такое недолго).

А о процентах на проценты не слышали, не? Как заложили 50 тысяч 15 лет назад, так и складывали проценты под подушку?

Помню, был у меня тогда пятилетний под 25,75% с ежемесячной выплатой и пополнением (дааа, были времена, не то что сейчас, жалкое подобие ставок), так по сложному проценту выходит увеличение вклада за три года в 2,15 раза. Где эти банки с их 31%??? За три года больше чем в два раза, а не за пять лет, как считаете вы. Считаю такие банки в ветке про ликвидации - авант,вабанк, хрещатик

Вот и считайте правильно.[/quote] вам если 3 больше 10, спор бесполезен. Я клиент этого банка,ранее конвертировал, на сегодня предложения нет. В фонд 600 не верю,зато 400 и финмон это реалистично. Учитывая эти факторы и нынешние ставки,держу тут исключительно вклад бесплатного обслуживание плюс счета в валюте. Где вы берете дизель по 500 грн/л?В 2019 инфляция 4,1%, в 2020 - 5,0%, даже в 2021 - 10%. Вы - любитель депозитов во всяких ОТП и Кредо, что у вас "відсоток ніколи не перекриє інфляцію"? Или, может, надо меньше зелеными фантиками баловаться, чтоб не писать чушь про ставки?С 2006 года гривневые депозитные ставки увеличили бы ваши 50 тысяч в 8-10 раз, если не больше. В период 2009-2016 были такие ставки, что деньги удваиваль за 3-4 года. Вот и считайте.[/quote]Для Вас. Ставка 20% на рік, без податків,це через 5 років ви маєте таку суму що і поклали. Через ще 5 років ви вже маєте втричі більше. Тому за 15 років ваш капітал в грн виріс на 300%,або ви отримали через 15 років 50000 грн та 1500000 відсотками. Але. Сьогодні на 2000000 грн ви купите всього 5000 доларів, 15 років тому це було більше 30000. Рахуйте[/quote]И что? А в 1996-м больше чем 100 тысяч долларов. Только ни в 1996-м, ни 2006-м у вас не было 200 тысяч гривен. К чему эти разговоры, сколько бы это было 15 лет назад? Я так тоже могу сказать, что по ставке Фидо в 40-60% годовых я уже миллиардер.Теперь по ставкам. В 2009-2016 ставки были до 28,25% (Финансовая инициатива), не говоря уже об аттракционе невиданной щедрости от Фидо в 40-60% (жалко, протянуло такое недолго).А о процентах на проценты не слышали, не? Как заложили 50 тысяч 15 лет назад, так и складывали проценты под подушку?Помню, был у меня тогда пятилетний под 25,75% с ежемесячной выплатой и пополнением (дааа, были времена, не то что сейчас, жалкое подобие ставок), так по сложному проценту выходит увеличение вклада за три года в 2,15 раза. Где эти банки с их 31%??? За три года больше чем в два раза, а не за пять лет, как считаете вы. Считаю такие банки в ветке про ликвидации - авант,вабанк, хрещатикВот и считайте правильно.[/quote] вам если 3 больше 10, спор бесполезен. Я клиент этого банка,ранее конвертировал, на сегодня предложения нет. В фонд 600 не верю,зато 400 и финмон это реалистично. Учитывая эти факторы и нынешние ставки,держу тут исключительно вклад бесплатного обслуживание плюс счета в валюте. sens

Повідомлень: 12998 З нами з: 12.09.13 Подякував: 33 раз. Подякували: 736 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 сер, 2022 12:22 sens написав:

держу тут исключительно вклад бесплатного обслуживание плюс счета в валюте. держу тут исключительно вклад бесплатного обслуживание плюс счета в валюте. у меня тут остался только пустой долларовый картсчет к старому депо, карта как раз кончилась. Наверное, закрою совсем.

При Пинчуке надежность банка была еще более-менее, сейчас вряд ли выживет у меня тут остался только пустой долларовый картсчет к старому депо, карта как раз кончилась. Наверное, закрою совсем.При Пинчуке надежность банка была еще более-менее, сейчас вряд ли выживет flysoulfly Повідомлень: 815 З нами з: 13.01.09 Подякував: 331 раз. Подякували: 39 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 сер, 2022 13:08 flysoulfly написав: sens написав:

держу тут исключительно вклад бесплатного обслуживание плюс счета в валюте. держу тут исключительно вклад бесплатного обслуживание плюс счета в валюте. у меня тут остался только пустой долларовый картсчет к старому депо, карта как раз кончилась. Наверное, закрою совсем.

При Пинчуке надежность банка была еще более-менее, сейчас вряд ли выживет у меня тут остался только пустой долларовый картсчет к старому депо, карта как раз кончилась. Наверное, закрою совсем.При Пинчуке надежность банка была еще более-менее, сейчас вряд ли выживет



Ярославский же в теме, за неделю выехал

кстати, где Пинчук? а впрочем - какая разница (с) Ярославский же в теме, за неделю выехалкстати, где Пинчук? а впрочем - какая разница (с) cohan

Повідомлень: 4370 З нами з: 27.09.19 Подякував: 100 раз. Подякували: 357 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 сер, 2022 13:21 Гривня все більше знецінюється, а ставки по депозитах не ростуть. Не те щоб раніше депозити були надто вигідними, але зараз ці відсотки виглядають як насмішка. Цікаво чи планують тут піднімати хоч трохи ставки? roxі Повідомлень: 3 З нами з: 15.06.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4567 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Банк 3/4

sens » П'ят 08 січ, 2021 15:22 7 891

la9 Пон 15 сер, 2022 13:52 Альфа-Банк 1 ... 418 , 419 , 420

WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45 4198 1779869

V2 Пон 15 сер, 2022 13:30 Банк Конкорд 1 ... 8 , 9 , 10

sens » Суб 08 січ, 2022 17:39 95 129454

Raymond Пон 15 сер, 2022 12:56