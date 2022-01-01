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Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 сер, 2022 21:32
roxі написав:
Гривня все більше знецінюється, а ставки по депозитах не ростуть. Не те щоб раніше депозити були надто вигідними, але зараз ці відсотки виглядають як насмішка. Цікаво чи планують тут піднімати хоч трохи ставки?
На 6 мес. 17% дают для новых денег. В принципе, нет так мало на фоне остальных
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Пон 15 сер, 2022 20:55
la9
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