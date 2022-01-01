RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Кредит Дніпро 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 21:32

  roxі написав:Гривня все більше знецінюється, а ставки по депозитах не ростуть. Не те щоб раніше депозити були надто вигідними, але зараз ці відсотки виглядають як насмішка. Цікаво чи планують тут піднімати хоч трохи ставки?

На 6 мес. 17% дают для новых денег. В принципе, нет так мало на фоне остальных
AVF
 
Повідомлень: 325
З нами з: 23.11.11
Подякував: 54 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, Кочевник і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 221, 222, 223
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2225 1261580
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 сер, 2022 21:05
newbie
Альфа-Банк 1 ... 419, 420, 421
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
4201 1780760
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 сер, 2022 20:58
ihorsic
Банк Конкорд 1 ... 8, 9, 10
sens » Суб 08 січ, 2022 17:39
96 129608
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 сер, 2022 20:55
la9

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2227)
15.08.2022 22:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.