Банк Кредит Дніпро

На 6 мес. 17% дают для новых денег. В принципе, нет так мало на фоне остальных
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 сер, 2022 21:32
На 6 мес. 17% дают для новых денег. В принципе, нет так мало на фоне остальных
Додано: Пон 22 сер, 2022 11:10
Це точно! Кредит Дніпро і клієнтоорієнтованість розійшлися як у морі кораблі та вже достатньо давно. Міняти ставки по депозиту без попередження клієнта - звична справа. І під поняттям "без попередження" я маю на увазі в тиху взагалі: ні смс, ні лист, ні сповіщення. Про нову "вигідну" ставку дізнаєшся постфактум. Добре, що хоч не від'ємна, хоча і до цього недалеко.
Додано: Пон 22 сер, 2022 13:36
Банки, які наперед повідомляють про зміну депо % - мізер, тобто то швидше виняток ніж правило
та й не зобов'язані банки, а зобов'язані повідомляти про зміни в ДКБО, по кредитним продуктам, комісіям і тд і тп
Додано: Пон 22 сер, 2022 17:18
То треба розібратися у суті претензаї, якщо про нову ставку при пролонгації, то дійсно, майже ніхто з банок не повідомляє, якщо ж про зміну ставки за діючим депо, то це не така вже й розповсюджена практика, хоча договорами деяких банко передбачена.
Додано: Вів 30 сер, 2022 12:22
Читала, що банк Січ оголосили неплатоспроможним, тому трохи лячно розміщувати депозити в невеликих банках.
Мало що може статися. Але і відсотки на депозити тут дещо вигідніші. Форумчани, які у вас думки з приводу цього?
Додано: Вів 30 сер, 2022 13:06
це банк колишнього мільярдера
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