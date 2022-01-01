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Обслуговування в українських
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

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Банк Кредит Дніпро 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 21:32

  roxі написав:Гривня все більше знецінюється, а ставки по депозитах не ростуть. Не те щоб раніше депозити були надто вигідними, але зараз ці відсотки виглядають як насмішка. Цікаво чи планують тут піднімати хоч трохи ставки?

На 6 мес. 17% дают для новых денег. В принципе, нет так мало на фоне остальных
AVF
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 11:10

  sens написав:
  roxі написав:Гривня все більше знецінюється, а ставки по депозитах не ростуть. Не те щоб раніше депозити були надто вигідними, але зараз ці відсотки виглядають як насмішка. Цікаво чи планують тут піднімати хоч трохи ставки?

Всіх влаштовує, особливо банк

Це точно! Кредит Дніпро і клієнтоорієнтованість розійшлися як у морі кораблі та вже достатньо давно. Міняти ставки по депозиту без попередження клієнта - звична справа. І під поняттям "без попередження" я маю на увазі в тиху взагалі: ні смс, ні лист, ні сповіщення. Про нову "вигідну" ставку дізнаєшся постфактум. Добре, що хоч не від'ємна, хоча і до цього недалеко.
roxі
 
Повідомлень: 4
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 13:36

Банки, які наперед повідомляють про зміну депо % - мізер, тобто то швидше виняток ніж правило
та й не зобов'язані банки, а зобов'язані повідомляти про зміни в ДКБО, по кредитним продуктам, комісіям і тд і тп
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 17:18

  greenozon написав:Банки, які наперед повідомляють про зміну депо % - мізер, тобто то швидше виняток ніж правило
та й не зобов'язані банки, а зобов'язані повідомляти про зміни в ДКБО, по кредитним продуктам, комісіям і тд і тп

То треба розібратися у суті претензаї, якщо про нову ставку при пролонгації, то дійсно, майже ніхто з банок не повідомляє, якщо ж про зміну ставки за діючим депо, то це не така вже й розповсюджена практика, хоча договорами деяких банко передбачена.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 12:22

Читала, що банк Січ оголосили неплатоспроможним, тому трохи лячно розміщувати депозити в невеликих банках.
Мало що може статися. Але і відсотки на депозити тут дещо вигідніші. Форумчани, які у вас думки з приводу цього?
videta
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 13:06

трохи лячно розміщувати депозити в невеликих банках.
це банк колишнього мільярдера
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 18:02

  videta написав:Читала, що банк Січ оголосили неплатоспроможним, тому трохи лячно розміщувати депозити в невеликих банках.
Мало що може статися. Але і відсотки на депозити тут дещо вигідніші. Форумчани, які у вас думки з приводу цього?

Хіба малими були Дельта Банк, Надра Банк, Хрещатик, ПриватБанк, коли вони були визнані неплатоспроможними? Питання не у величині банку, а у тому, чи розумієте Ви як працює система гарантування вкладів в Україні, яка процедура та типові строки виплати. Якщо мати елементарні відповіді на поставлені питання, то банкрутство банку проходить як неприємний факт з невеликим або і зовсім без фінансових втрат. З іншого боку, ставки на сайті смішні, у порівнянні з іншими пропозиціями на ринку, важко уявити, що тут когось могло спокусити.
klug
 
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