|
|
|
Банк Кредит Дніпро
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 сер, 2022 13:31
flysoulfly написав:klug
, поспілкуйтеся краще з пересічними пенсіонерами, багато риторичних питань відпаде
flysoulfly написав:
причина - відділення поруч, черг немає.
для пересічного пенсіонера вже цього достатньо.
й не всі живуть у місцях, де є 100500 інших банків.
Маю двох цілком пересічних - вони взагалі ніяким банкам не довіряють, що вже говорити про мийки, про які ніхто не чув.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7340
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 312 раз.
- Подякували: 1032 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2291
|1277897
|
|
|349
|247550
|
|
|46
|25491
|
Сер 31 сер, 2022 12:51
cohan
|