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Обслуговування в українських
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Кредит Дніпро 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 13:31

  flysoulfly написав:klug, поспілкуйтеся краще з пересічними пенсіонерами, багато риторичних питань відпаде
  flysoulfly написав:причина - відділення поруч, черг немає. для пересічного пенсіонера вже цього достатньо.
й не всі живуть у місцях, де є 100500 інших банків.

Маю двох цілком пересічних - вони взагалі ніяким банкам не довіряють, що вже говорити про мийки, про які ніхто не чув.
klug
 
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  #<1 ... 6789
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