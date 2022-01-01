Банк Кредит Дніпро

Маю двох цілком пересічних - вони взагалі ніяким банкам не довіряють, що вже говорити про мийки, про які ніхто не чув.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 сер, 2022 13:31
Маю двох цілком пересічних - вони взагалі ніяким банкам не довіряють, що вже говорити про мийки, про які ніхто не чув.
Додано: Чет 01 вер, 2022 14:10
Дякую за слушні думки.
Підкажіть, будь ласка, чи можна тут придбати валюту під депозит?
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