RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Кредит Дніпро 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 13:31

  flysoulfly написав:klug, поспілкуйтеся краще з пересічними пенсіонерами, багато риторичних питань відпаде
  flysoulfly написав:причина - відділення поруч, черг немає. для пересічного пенсіонера вже цього достатньо.
й не всі живуть у місцях, де є 100500 інших банків.

Маю двох цілком пересічних - вони взагалі ніяким банкам не довіряють, що вже говорити про мийки, про які ніхто не чув.
klug
 
Повідомлень: 7477
З нами з: 18.08.14
Подякував: 315 раз.
Подякували: 1053 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 14:10

Дякую за слушні думки.
Підкажіть, будь ласка, чи можна тут придбати валюту під депозит?
videta
 
Повідомлень: 2
З нами з: 30.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 14:55

  videta написав:Дякую за слушні думки.
Підкажіть, будь ласка, чи можна тут придбати валюту під депозит?

Нет, пока этот банк не хочет вступать в Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Но анонсировали повышение ставки в гривне ранее https://creditdnepr.com.ua/ru/novina/ba ... a-odin-god.
Насколько это выгодно, вам решать
Женя00
 
Повідомлень: 5
З нами з: 28.04.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 15:13

  Женя00 написав:
  videta написав:Дякую за слушні думки.
Підкажіть, будь ласка, чи можна тут придбати валюту під депозит?

Нет, пока этот банк не хочет вступать в Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Но анонсировали повышение ставки в гривне ранее https://creditdnepr.com.ua/ru/novina/ba ... a-odin-god.
Насколько это выгодно, вам решать

Мінімальний розмір вкладу:250000 гр..
nord
 
Повідомлень: 112
З нами з: 25.07.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Arbitr, cohan, Djus, Vorlon і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ПроКредит Банк 1 ... 11, 12, 13
harry_ » Чет 27 січ, 2022 20:56
120 54959
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 вер, 2022 16:25
cohan
Райффайзен Банк 1 ... 45, 46, 47
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
462 472764
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 вер, 2022 16:24
cohan
МТБ Банк 1 ... 5, 6, 7
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 17:39
60 69424
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 вер, 2022 16:23
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
МТБ Банк (61)
15.09.2022 17:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.