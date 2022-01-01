Банк Кредит Дніпро

Маю двох цілком пересічних - вони взагалі ніяким банкам не довіряють, що вже говорити про мийки, про які ніхто не чув.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 сер, 2022 13:31
Маю двох цілком пересічних - вони взагалі ніяким банкам не довіряють, що вже говорити про мийки, про які ніхто не чув.
Додано: Чет 01 вер, 2022 14:10
Дякую за слушні думки.
Підкажіть, будь ласка, чи можна тут придбати валюту під депозит?
Додано: Чет 15 вер, 2022 14:55
Нет, пока этот банк не хочет вступать в Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Но анонсировали повышение ставки в гривне ранее
Насколько это выгодно, вам решать
Додано: Чет 15 вер, 2022 15:13
Мінімальний розмір вкладу:250000 гр..
Додано: Чет 22 вер, 2022 04:48
Написано, что 250000 это для депозита в отделении. А для онлайн - 500 грн.
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