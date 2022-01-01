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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Кредит Дніпро 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 13:31

  flysoulfly написав:klug, поспілкуйтеся краще з пересічними пенсіонерами, багато риторичних питань відпаде
  flysoulfly написав:причина - відділення поруч, черг немає. для пересічного пенсіонера вже цього достатньо.
й не всі живуть у місцях, де є 100500 інших банків.

Маю двох цілком пересічних - вони взагалі ніяким банкам не довіряють, що вже говорити про мийки, про які ніхто не чув.
klug
 
Повідомлень: 7588
З нами з: 18.08.14
Подякував: 318 раз.
Подякували: 1070 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 14:10

Дякую за слушні думки.
Підкажіть, будь ласка, чи можна тут придбати валюту під депозит?
videta
 
Повідомлень: 3
З нами з: 30.08.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 14:55

  videta написав:Дякую за слушні думки.
Підкажіть, будь ласка, чи можна тут придбати валюту під депозит?

Нет, пока этот банк не хочет вступать в Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Но анонсировали повышение ставки в гривне ранее https://creditdnepr.com.ua/ru/novina/ba ... a-odin-god.
Насколько это выгодно, вам решать
Женя00
 
Повідомлень: 5
З нами з: 28.04.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 15:13

  Женя00 написав:
  videta написав:Дякую за слушні думки.
Підкажіть, будь ласка, чи можна тут придбати валюту під депозит?

Нет, пока этот банк не хочет вступать в Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Но анонсировали повышение ставки в гривне ранее https://creditdnepr.com.ua/ru/novina/ba ... a-odin-god.
Насколько это выгодно, вам решать

Мінімальний розмір вкладу:250000 гр..
nord
 
Повідомлень: 125
З нами з: 25.07.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 04:48

  nord написав:
  Женя00 написав:
  videta написав:Дякую за слушні думки.
Підкажіть, будь ласка, чи можна тут придбати валюту під депозит?

Нет, пока этот банк не хочет вступать в Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Но анонсировали повышение ставки в гривне ранее https://creditdnepr.com.ua/ru/novina/ba ... a-odin-god.
Насколько это выгодно, вам решать

Мінімальний розмір вкладу:250000 гр..

Написано, что 250000 это для депозита в отделении. А для онлайн - 500 грн.
candidat
 
Повідомлень: 1102
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 48 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 14:12

Не можу зайти в свій акаунт у додатку, вибиває «помилка, зверніться до контакт-центру». У когось спостерігається подібна проблема?
videta
 
Повідомлень: 3
З нами з: 30.08.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 21:39

  videta написав:Не можу зайти в свій акаунт у додатку, вибиває «помилка, зверніться до контакт-центру». У когось спостерігається подібна проблема?

Таж сама біда, через веб-інетрефейс заходить. Контактний центр автовідповідач працює, набираю 0 - не перемикає на оператора, пробую інші цифри не реагує. Контактний центр іншого банку працює нормально, перемикає на оператора - проблема в банку Кредит Дніпро. Спробую вдень завтра, може ввечері не працюють
AG_
 
Повідомлень: 68
З нами з: 30.09.12
Подякував: 8 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 08:51

  AG_ написав:
  videta написав:Не можу зайти в свій акаунт у додатку, вибиває «помилка, зверніться до контакт-центру». У когось спостерігається подібна проблема?

Таж сама біда, через веб-інетрефейс заходить. Контактний центр автовідповідач працює, набираю 0 - не перемикає на оператора, пробую інші цифри не реагує. Контактний центр іншого банку працює нормально, перемикає на оператора - проблема в банку Кредит Дніпро. Спробую вдень завтра, може ввечері не працюють

Додзвонився до контактного центру, сказали що немає карточки, тому мобільним додатком не можна користуватися. Щоб користуватися необхідно мати діючу карточку. Без карточки можна користуватися веб-інтерфейсом онлайн-банкінгу.
AG_
 
Повідомлень: 68
З нами з: 30.09.12
Подякував: 8 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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  #<1 ... 6789
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