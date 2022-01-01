Банк Кредит Дніпро

videta написав:Не можу зайти в свій акаунт у додатку, вибиває «помилка, зверніться до контакт-центру». У когось спостерігається подібна проблема?
Таж сама біда, через веб-інетрефейс заходить. Контактний центр автовідповідач працює, набираю 0 - не перемикає на оператора, пробую інші цифри не реагує. Контактний центр іншого банку працює нормально, перемикає на оператора - проблема в банку Кредит Дніпро. Спробую вдень завтра, може ввечері не працюють
videta написав:Не можу зайти в свій акаунт у додатку, вибиває «помилка, зверніться до контакт-центру». У когось спостерігається подібна проблема?
Таж сама біда, через веб-інетрефейс заходить. Контактний центр автовідповідач працює, набираю 0 - не перемикає на оператора, пробую інші цифри не реагує. Контактний центр іншого банку працює нормально, перемикає на оператора - проблема в банку Кредит Дніпро. Спробую вдень завтра, може ввечері не працюють
Додзвонився до контактного центру, сказали що немає карточки, тому мобільним додатком не можна користуватися. Щоб користуватися необхідно мати діючу карточку. Без карточки можна користуватися веб-інтерфейсом онлайн-банкінгу.