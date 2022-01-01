Банк Кредит Дніпро

Маю двох цілком пересічних - вони взагалі ніяким банкам не довіряють, що вже говорити про мийки, про які ніхто не чув.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 сер, 2022 13:31
Маю двох цілком пересічних - вони взагалі ніяким банкам не довіряють, що вже говорити про мийки, про які ніхто не чув.
Додано: Чет 01 вер, 2022 14:10
Дякую за слушні думки.
Підкажіть, будь ласка, чи можна тут придбати валюту під депозит?
Додано: Чет 15 вер, 2022 14:55
Нет, пока этот банк не хочет вступать в Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Но анонсировали повышение ставки в гривне ранее
Насколько это выгодно, вам решать
Додано: Чет 15 вер, 2022 15:13
Мінімальний розмір вкладу:250000 гр..
Додано: Чет 22 вер, 2022 04:48
Написано, что 250000 это для депозита в отделении. А для онлайн - 500 грн.
Додано: Вів 04 жов, 2022 14:12
Не можу зайти в свій акаунт у додатку, вибиває «помилка, зверніться до контакт-центру». У когось спостерігається подібна проблема?
Додано: Сер 05 жов, 2022 21:39
Таж сама біда, через веб-інетрефейс заходить. Контактний центр автовідповідач працює, набираю 0 - не перемикає на оператора, пробую інші цифри не реагує. Контактний центр іншого банку працює нормально, перемикає на оператора - проблема в банку Кредит Дніпро. Спробую вдень завтра, може ввечері не працюють
Додано: Чет 06 жов, 2022 08:51
Додзвонився до контактного центру, сказали що немає карточки, тому мобільним додатком не можна користуватися. Щоб користуватися необхідно мати діючу карточку. Без карточки можна користуватися веб-інтерфейсом онлайн-банкінгу.
Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:56
Мені потрібний був кредит, і я прийшла у відділення банку (забрала картку). У відділенні мені менеджер сказала, що треба зняти з картки гроші, а потім їх внести на картку, щоб я мала кредит. Гроші було знято, але кредиту мені не видали тому, що у них там якась помилка. Неприємно, залишився осад.
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