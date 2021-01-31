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Обслуговування в українських
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

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Банк Кредит Дніпро 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 15:51

Цікаво, а як у зв'язку з постійними вимиканням світла, працюють зараз відділення банку? Чи є у них електрогенератори? Чи треба слідкувати за графіком вимикань, щоб до них потрапити?
roxі
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 21:07

  roxі написав:Цікаво, а як у зв'язку з постійними вимиканням світла, працюють зараз відділення банку? Чи є у них електрогенератори? Чи треба слідкувати за графіком вимикань, щоб до них потрапити?

Не працюють на генераторах
sens
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Повідомлень: 13065
З нами з: 12.09.13
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  #<1 ... 78910
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