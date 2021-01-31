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Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 лис, 2022 15:51
Цікаво, а як у зв'язку з постійними вимиканням світла, працюють зараз відділення банку? Чи є у них електрогенератори? Чи треба слідкувати за графіком вимикань, щоб до них потрапити?
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roxі
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Додано: Пон 28 лис, 2022 21:07
roxі написав:
Цікаво, а як у зв'язку з постійними вимиканням світла, працюють зараз відділення банку? Чи є у них електрогенератори? Чи треба слідкувати за графіком вимикань, щоб до них потрапити?
Не працюють на генераторах
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sens
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Додано: Пон 28 лис, 2022 21:58
sens написав: roxі написав:
Цікаво, а як у зв'язку з постійними вимиканням світла, працюють зараз відділення банку? Чи є у них електрогенератори? Чи треба слідкувати за графіком вимикань, щоб до них потрапити?
Не працюють на генераторах
зачем в Лондоне генераторы?
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