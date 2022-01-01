Банк Кредит Дніпро

roxі написав:Цікаво, а як у зв'язку з постійними вимиканням світла, працюють зараз відділення банку? Чи є у них електрогенератори? Чи треба слідкувати за графіком вимикань, щоб до них потрапити?
Вітаємо. Наразі наші опорні відділення працюють у Києві на Жилянській, 32, Дніпрі на Воскресенській, 17 та у Львові на просп. Шевченка,32. Вони забезпечені джерелами енергії та додатковим запасом готівки в касах. Повний перелік відділень та графік їх роботи розміщений на нашому сайті https://creditdnepr.com.ua/ Інформація на сайті щодня оновлюється. Тож, будь ласка, перед відвідуванням наших відділень перерірте актуальний графік їх роботи, адже ситуація може швидко змінюватися через ворожі обстріли.