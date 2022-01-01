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Обслуговування в українських
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

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Банк Кредит Дніпро 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 15:51

Цікаво, а як у зв'язку з постійними вимиканням світла, працюють зараз відділення банку? Чи є у них електрогенератори? Чи треба слідкувати за графіком вимикань, щоб до них потрапити?
roxі
 
Повідомлень: 6
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 21:07

  roxі написав:Цікаво, а як у зв'язку з постійними вимиканням світла, працюють зараз відділення банку? Чи є у них електрогенератори? Чи треба слідкувати за графіком вимикань, щоб до них потрапити?

Не працюють на генераторах
sens
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Повідомлень: 13067
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 21:58

  sens написав:
  roxі написав:Цікаво, а як у зв'язку з постійними вимиканням світла, працюють зараз відділення банку? Чи є у них електрогенератори? Чи треба слідкувати за графіком вимикань, щоб до них потрапити?

Не працюють на генераторах


зачем в Лондоне генераторы?
cohan
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Повідомлень: 4831
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 12:12

  roxі написав:Цікаво, а як у зв'язку з постійними вимиканням світла, працюють зараз відділення банку? Чи є у них електрогенератори? Чи треба слідкувати за графіком вимикань, щоб до них потрапити?


Вітаємо.
Наразі наші опорні відділення працюють у Києві на Жилянській, 32, Дніпрі на Воскресенській, 17 та у Львові на просп. Шевченка,32. Вони забезпечені джерелами енергії та додатковим запасом готівки в касах.
Повний перелік відділень та графік їх роботи розміщений на нашому сайті https://creditdnepr.com.ua/
Інформація на сайті щодня оновлюється.
Тож, будь ласка, перед відвідуванням наших відділень перерірте актуальний графік їх роботи, адже ситуація може швидко змінюватися через ворожі обстріли.
Банк Кредит Дніпро
Представник банку
 
Повідомлень: 11
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 16:39

  Банк Кредит Дніпро написав:
  roxі написав:Цікаво, а як у зв'язку з постійними вимиканням світла, працюють зараз відділення банку? Чи є у них електрогенератори? Чи треба слідкувати за графіком вимикань, щоб до них потрапити?


Вітаємо.
Наразі наші опорні відділення працюють у Києві на Жилянській, 32, Дніпрі на Воскресенській, 17 та у Львові на просп. Шевченка,32. Вони забезпечені джерелами енергії та додатковим запасом готівки в касах.
Повний перелік відділень та графік їх роботи розміщений на нашому сайті https://creditdnepr.com.ua/
Інформація на сайті щодня оновлюється.
Тож, будь ласка, перед відвідуванням наших відділень перерірте актуальний графік їх роботи, адже ситуація може швидко змінюватися через ворожі обстріли.

Дякую! Нарешті з'явилася інформація від офіційного представника банку.
Вам частіше варто тут з'являтися, щоб тих своїх клієнтів, які ще тут залишилися - не втратити.
roxі
 
Повідомлень: 6
З нами з: 15.06.22
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