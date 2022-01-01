Банк Кредит Дніпро

roxі написав:Цікаво, а як у зв'язку з постійними вимиканням світла, працюють зараз відділення банку? Чи є у них електрогенератори? Чи треба слідкувати за графіком вимикань, щоб до них потрапити?
Вітаємо. Наразі наші опорні відділення працюють у Києві на Жилянській, 32, Дніпрі на Воскресенській, 17 та у Львові на просп. Шевченка,32. Вони забезпечені джерелами енергії та додатковим запасом готівки в касах. Повний перелік відділень та графік їх роботи розміщений на нашому сайті https://creditdnepr.com.ua/ Інформація на сайті щодня оновлюється. Тож, будь ласка, перед відвідуванням наших відділень перерірте актуальний графік їх роботи, адже ситуація може швидко змінюватися через ворожі обстріли.
roxі написав:Цікаво, а як у зв'язку з постійними вимиканням світла, працюють зараз відділення банку? Чи є у них електрогенератори? Чи треба слідкувати за графіком вимикань, щоб до них потрапити?
Вітаємо. Наразі наші опорні відділення працюють у Києві на Жилянській, 32, Дніпрі на Воскресенській, 17 та у Львові на просп. Шевченка,32. Вони забезпечені джерелами енергії та додатковим запасом готівки в касах. Повний перелік відділень та графік їх роботи розміщений на нашому сайті https://creditdnepr.com.ua/ Інформація на сайті щодня оновлюється. Тож, будь ласка, перед відвідуванням наших відділень перерірте актуальний графік їх роботи, адже ситуація може швидко змінюватися через ворожі обстріли.
Дякую! Нарешті з'явилася інформація від офіційного представника банку. Вам частіше варто тут з'являтися, щоб тих своїх клієнтів, які ще тут залишилися - не втратити.