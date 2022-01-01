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Обслуговування в українських
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

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Банк Кредит Дніпро 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 15:51

Цікаво, а як у зв'язку з постійними вимиканням світла, працюють зараз відділення банку? Чи є у них електрогенератори? Чи треба слідкувати за графіком вимикань, щоб до них потрапити?
roxі
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 21:07

  roxі написав:Цікаво, а як у зв'язку з постійними вимиканням світла, працюють зараз відділення банку? Чи є у них електрогенератори? Чи треба слідкувати за графіком вимикань, щоб до них потрапити?

Не працюють на генераторах
sens
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 21:58

  sens написав:
  roxі написав:Цікаво, а як у зв'язку з постійними вимиканням світла, працюють зараз відділення банку? Чи є у них електрогенератори? Чи треба слідкувати за графіком вимикань, щоб до них потрапити?

Не працюють на генераторах


зачем в Лондоне генераторы?
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 12:12

  roxі написав:Цікаво, а як у зв'язку з постійними вимиканням світла, працюють зараз відділення банку? Чи є у них електрогенератори? Чи треба слідкувати за графіком вимикань, щоб до них потрапити?


Вітаємо.
Наразі наші опорні відділення працюють у Києві на Жилянській, 32, Дніпрі на Воскресенській, 17 та у Львові на просп. Шевченка,32. Вони забезпечені джерелами енергії та додатковим запасом готівки в касах.
Повний перелік відділень та графік їх роботи розміщений на нашому сайті https://creditdnepr.com.ua/
Інформація на сайті щодня оновлюється.
Тож, будь ласка, перед відвідуванням наших відділень перерірте актуальний графік їх роботи, адже ситуація може швидко змінюватися через ворожі обстріли.
Банк Кредит Дніпро
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 16:39

  Банк Кредит Дніпро написав:
  roxі написав:Цікаво, а як у зв'язку з постійними вимиканням світла, працюють зараз відділення банку? Чи є у них електрогенератори? Чи треба слідкувати за графіком вимикань, щоб до них потрапити?


Вітаємо.
Наразі наші опорні відділення працюють у Києві на Жилянській, 32, Дніпрі на Воскресенській, 17 та у Львові на просп. Шевченка,32. Вони забезпечені джерелами енергії та додатковим запасом готівки в касах.
Повний перелік відділень та графік їх роботи розміщений на нашому сайті https://creditdnepr.com.ua/
Інформація на сайті щодня оновлюється.
Тож, будь ласка, перед відвідуванням наших відділень перерірте актуальний графік їх роботи, адже ситуація може швидко змінюватися через ворожі обстріли.

Дякую! Нарешті з'явилася інформація від офіційного представника банку.
Вам частіше варто тут з'являтися, щоб тих своїх клієнтів, які ще тут залишилися - не втратити.
roxі
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 18:33

Банк Кредит Дніпро вже вкотре не можу зайти в свій мобільний застосунок.
На гарячий лінії та на сайті ніхто не відповідає. Як мені з вами зв'язатися?
videta
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 11:47

  videta написав:Банк Кредит Дніпро вже вкотре не можу зайти в свій мобільний застосунок.
На гарячий лінії та на сайті ніхто не відповідає. Як мені з вами зв'язатися?


Вітаємо! Якщо Ваше питання наразі відкрите, будь ласка, напишіть нам в приватні повідомлення ваш контактний номер телефону, прізвище, ім`я та по-батькові. Ми передамо інформацію колегам зі служби підтримки, які найближчим часом з Вами зв`яжуться.
Банк Кредит Дніпро
Представник банку
 
Повідомлень: 12
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 15:31

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Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 21:10

Re: Банк Кредит Дніпро

  Assistant_Portal написав:- открывайте любую карту Visa и рассчитывайтесь ею,
можно подробнее про этот пункт? -виртуалка пойдет ? - расчитываться на какую сумму,где,как? или не имеет значения?
Rack
 
Повідомлень: 283
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