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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 лис, 2022 15:51
Цікаво, а як у зв'язку з постійними вимиканням світла, працюють зараз відділення банку? Чи є у них електрогенератори? Чи треба слідкувати за графіком вимикань, щоб до них потрапити?
Додано: Пон 28 лис, 2022 21:07
Додано: Пон 28 лис, 2022 21:58
Додано: Вів 29 лис, 2022 12:12
Вітаємо.
Наразі наші опорні відділення працюють у Києві на Жилянській, 32, Дніпрі на Воскресенській, 17 та у Львові на просп. Шевченка,32. Вони забезпечені джерелами енергії та додатковим запасом готівки в касах.
Повний перелік відділень та графік їх роботи розміщений на нашому сайті
Інформація на сайті щодня оновлюється.
Тож, будь ласка, перед відвідуванням наших відділень перерірте актуальний графік їх роботи, адже ситуація може швидко змінюватися через ворожі обстріли.
Додано: Сер 07 гру, 2022 16:39
Дякую! Нарешті з'явилася інформація від офіційного представника банку.
Вам частіше варто тут з'являтися, щоб тих своїх клієнтів, які ще тут залишилися - не втратити.
Додано: Сер 21 гру, 2022 18:33
Банк Кредит Дніпро вже вкотре не можу зайти в свій мобільний застосунок.
На гарячий лінії та на сайті ніхто не відповідає. Як мені з вами зв'язатися?
Додано: Вів 27 гру, 2022 11:47
Вітаємо! Якщо Ваше питання наразі відкрите, будь ласка, напишіть нам в приватні повідомлення ваш контактний номер телефону, прізвище, ім`я та по-батькові. Ми передамо інформацію колегам зі служби підтримки, які найближчим часом з Вами зв`яжуться.
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Додано: Вів 17 січ, 2023 21:10
Re: Банк Кредит Дніпро
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