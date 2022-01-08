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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Кредит Дніпро 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 15:50

  Rack написав:
  Assistant_Portal написав:- открывайте любую карту Visa и рассчитывайтесь ею,
можно подробнее про этот пункт? -виртуалка пойдет ? - расчитываться на какую сумму,где,как? или не имеет значения?


Пропозиція доступна за умови щомісячного* розрахунку:

будь-якими картками Visa (в тому числі карткою Visa Platinum) – на суму не менше 5 000 грн;
карткою Visa Signature – на суму не менше 10 000 грн;
карткою Visa Infinite – на суму не менше 20 000 грн.
*Якщо клієнт користується карткою менше місяця, доступ до онлайн-кінотеатру надається без додаткових умов.

Для преміальних карток Visa Platinum Business обмеження суми щомісячних розрахунків не встановлено.

Доступ до пакету Visa Premium надається щомісяця за умови виконання умов пропозиції (перевірка сум розрахунку карткою Visa відбувається автоматично). Якщо сума розрахунків менша, ніж встановлено умовами пропозиції, доступ до пакету Visa Premium буде автоматично припинено.


https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with- ... et-tv.html
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