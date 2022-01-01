RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Кредит Дніпро 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 15:50

  Rack написав:
  Assistant_Portal написав:- открывайте любую карту Visa и рассчитывайтесь ею,
можно подробнее про этот пункт? -виртуалка пойдет ? - расчитываться на какую сумму,где,как? или не имеет значения?


Пропозиція доступна за умови щомісячного* розрахунку:

будь-якими картками Visa (в тому числі карткою Visa Platinum) – на суму не менше 5 000 грн;
карткою Visa Signature – на суму не менше 10 000 грн;
карткою Visa Infinite – на суму не менше 20 000 грн.
*Якщо клієнт користується карткою менше місяця, доступ до онлайн-кінотеатру надається без додаткових умов.

Для преміальних карток Visa Platinum Business обмеження суми щомісячних розрахунків не встановлено.

Доступ до пакету Visa Premium надається щомісяця за умови виконання умов пропозиції (перевірка сум розрахунку карткою Visa відбувається автоматично). Якщо сума розрахунків менша, ніж встановлено умовами пропозиції, доступ до пакету Visa Premium буде автоматично припинено.


https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with- ... et-tv.html
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2173
З нами з: 19.03.09
Подякував: 93 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 січ, 2023 15:31

  Банк Кредит Дніпро написав:
  videta написав:Банк Кредит Дніпро вже вкотре не можу зайти в свій мобільний застосунок.
На гарячий лінії та на сайті ніхто не відповідає. Як мені з вами зв'язатися?


Вітаємо! Якщо Ваше питання наразі відкрите, будь ласка, напишіть нам в приватні повідомлення ваш контактний номер телефону, прізвище, ім`я та по-батькові. Ми передамо інформацію колегам зі служби підтримки, які найближчим часом з Вами зв`яжуться.


Дякую, але хотілось би побачити оптимізований застосунок мобільний. Зараз дуже складно тримати зв'язок з банком через відключення світла.
videta
 
Повідомлень: 5
З нами з: 30.08.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 00:18

Подскажите, что нужно открыть для социального доллара с возможностью заводить грн безналом?
И, желательно, иметь доступ к иб
la9
 
Повідомлень: 2379
З нами з: 02.07.09
Подякував: 457 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 21:07

  la9 написав:Подскажите, что нужно открыть для социального доллара с возможностью заводить грн безналом?
И, желательно, иметь доступ к иб

Доляр тоже безналом заберем?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13113
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 743 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 21:52

  sens написав:
  la9 написав:Подскажите, что нужно открыть для социального доллара с возможностью заводить грн безналом?
И, желательно, иметь доступ к иб

Доляр тоже безналом заберем?

Нет, хотя бы не носить бумагу в чемоданах
la9
 
Повідомлень: 2379
З нами з: 02.07.09
Подякував: 457 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 06:15

  la9 написав:
  sens написав:
  la9 написав:Подскажите, что нужно открыть для социального доллара с возможностью заводить грн безналом?
И, желательно, иметь доступ к иб

Доляр тоже безналом заберем?

Нет, хотя бы не носить бумагу в чемоданах

Біля обмінки люди крутяться с рюкзачками і все по-людські нікого не бентежить, взагалі питання краше як заробити на качелях і кєдах
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13113
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 743 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 891011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 65, 66, 67
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
661 658269
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 січ, 2023 23:15
emeta
МТБ Банк 1 ... 11, 12, 13
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 17:39
126 178941
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 січ, 2023 22:55
Віра Валентинівна
Банк Південний 1 ... 10, 11, 12
sens » Суб 01 січ, 2022 01:54
115 140555
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 січ, 2023 17:37
J

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5944)
25.01.2023 08:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.