Assistant_Portal написав:- открывайте любую карту Visa и рассчитывайтесь ею,
можно подробнее про этот пункт? -виртуалка пойдет ? - расчитываться на какую сумму,где,как? или не имеет значения?
Пропозиція доступна за умови щомісячного* розрахунку:
будь-якими картками Visa (в тому числі карткою Visa Platinum) – на суму не менше 5 000 грн; карткою Visa Signature – на суму не менше 10 000 грн; карткою Visa Infinite – на суму не менше 20 000 грн. *Якщо клієнт користується карткою менше місяця, доступ до онлайн-кінотеатру надається без додаткових умов.
Для преміальних карток Visa Platinum Business обмеження суми щомісячних розрахунків не встановлено.
Доступ до пакету Visa Premium надається щомісяця за умови виконання умов пропозиції (перевірка сум розрахунку карткою Visa відбувається автоматично). Якщо сума розрахунків менша, ніж встановлено умовами пропозиції, доступ до пакету Visa Premium буде автоматично припинено.
videta написав:Банк Кредит Дніпро вже вкотре не можу зайти в свій мобільний застосунок. На гарячий лінії та на сайті ніхто не відповідає. Як мені з вами зв'язатися?
Вітаємо! Якщо Ваше питання наразі відкрите, будь ласка, напишіть нам в приватні повідомлення ваш контактний номер телефону, прізвище, ім`я та по-батькові. Ми передамо інформацію колегам зі служби підтримки, які найближчим часом з Вами зв`яжуться.
Дякую, але хотілось би побачити оптимізований застосунок мобільний. Зараз дуже складно тримати зв'язок з банком через відключення світла.
sens написав:Біля обмінки люди крутяться с рюкзачками і все по-людські нікого не бентежить, взагалі питання краше як заробити на качелях і кєдах
Ну если есть возможность хоть немного упростить себе жизнь, то почему бы этим не воспользоваться. Мне часто удобнее отправить сэп, чем носить нал. Вот и спросил подсказать, что нужно открыть для этого.
sens написав:Біля обмінки люди крутяться с рюкзачками і все по-людські нікого не бентежить, взагалі питання краше як заробити на качелях і кєдах
Ну если есть возможность хоть немного упростить себе жизнь, то почему бы этим не воспользоваться. Мне часто удобнее отправить сэп, чем носить нал. Вот и спросил подсказать, что нужно открыть для этого.
нал тяжелый, кстати, если 200ками, так что СЭП очень даже + хорошая финмон история, если, конечно, не внезапно и не Форвард