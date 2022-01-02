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Обслуговування в українських
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Кредит Дніпро 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 14:27

Скажите, у банка Кредит-Днепр есть какие-то карты, по которым банк начисляет кешбэк?
kotac
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 16:08

  kotac написав:Скажите, у банка Кредит-Днепр есть какие-то карты, по которым банк начисляет кешбэк?

ха-ха

нету. если что
cohan
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Повідомлень: 5126
З нами з: 27.09.19
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