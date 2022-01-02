|
|
|
Банк Кредит Дніпро
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 лют, 2023 14:27
Скажите, у банка Кредит-Днепр есть какие-то карты, по которым банк начисляет кешбэк?
-
kotac
-
-
- Повідомлень: 10
- З нами з: 20.01.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 лют, 2023 16:08
kotac написав:
Скажите, у банка Кредит-Днепр есть какие-то карты, по которым банк начисляет кешбэк?
ха-ха
нету. если что
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5126
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 426 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|148
|182598
|
|
|845
|712017
|
Вів 07 лют, 2023 12:03
emeta
|
|167
|65034
|
Вів 07 лют, 2023 10:41
emeta
|