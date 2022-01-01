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Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 лют, 2023 14:27
Скажите, у банка Кредит-Днепр есть какие-то карты, по которым банк начисляет кешбэк?
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kotac
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Додано: Вів 07 лют, 2023 16:08
kotac написав:
Скажите, у банка Кредит-Днепр есть какие-то карты, по которым банк начисляет кешбэк?
ха-ха
нету. если что
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cohan
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Додано: Чет 16 лют, 2023 21:54
Протягом кількох років є клієнтом цього банку. Кредит Дніпро дає кредити на вигідних умовах та без зайвої тяганини, дуже ввічливі працівники.
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Ярослава
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