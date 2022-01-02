RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Кредит Дніпро 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 14:27

Скажите, у банка Кредит-Днепр есть какие-то карты, по которым банк начисляет кешбэк?
kotac
 
Повідомлень: 10
З нами з: 20.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 16:08

  kotac написав:Скажите, у банка Кредит-Днепр есть какие-то карты, по которым банк начисляет кешбэк?

ха-ха

нету. если что
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5226
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 21:54

Протягом кількох років є клієнтом цього банку. Кредит Дніпро дає кредити на вигідних умовах та без зайвої тяганини, дуже ввічливі працівники.
Ярослава
 
Повідомлень: 2
З нами з: 29.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 16:45

Re: Банк Кредит Дніпро

Ярослава написав:Протягом кількох років є клієнтом цього банку. Кредит Дніпро дає кредити на вигідних умовах та без зайвої тяганини, дуже ввічливі працівники.
Через багато років нормальної роботи банк став користуватися послугами платних відгуків від примітивних ботів.
Погана ознака, як на мене.
alter
 
Повідомлень: 1050
З нами з: 14.05.08
Подякував: 336 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9101112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ПроКредит Банк 1 ... 16, 17, 18
harry_ » Чет 27 січ, 2022 20:56
172 114350
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лют, 2023 16:28
cohan
Банк Глобус 1 ... 24, 25, 26
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
257 240595
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лют, 2023 12:25
Amethyst
Райффайзен Банк 1 ... 86, 87, 88
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
870 718990
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лют, 2023 10:55
Amethyst

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.