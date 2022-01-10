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Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 лют, 2023 14:27
Скажите, у банка Кредит-Днепр есть какие-то карты, по которым банк начисляет кешбэк?
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kotac
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Додано: Вів 07 лют, 2023 16:08
kotac написав:
Скажите, у банка Кредит-Днепр есть какие-то карты, по которым банк начисляет кешбэк?
ха-ха
нету. если что
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cohan
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Додано: Чет 16 лют, 2023 21:54
Протягом кількох років є клієнтом цього банку. Кредит Дніпро дає кредити на вигідних умовах та без зайвої тяганини, дуже ввічливі працівники.
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Ярослава
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Додано: Чет 23 лют, 2023 16:45
Ярослава написав:Протягом кількох років є клієнтом цього банку. Кредит Дніпро дає кредити на вигідних умовах та без зайвої тяганини, дуже ввічливі працівники.
Через багато років нормальної роботи банк став користуватися послугами платних відгуків від примітивних ботів.
Погана ознака, як на мене.
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alter
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Додано: Чет 23 лют, 2023 17:33
alter написав:
Ярослава написав:Протягом кількох років є клієнтом цього банку. Кредит Дніпро дає кредити на вигідних умовах та без зайвої тяганини, дуже ввічливі працівники.
Через багато років нормальної роботи банк став користуватися послугами платних відгуків від примітивних ботів.
Погана ознака, як на мене.
Примитивизм действительно убийственный.
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nord
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Чет 23 лют, 2023 16:28
cohan
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