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Обслуговування в українських
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Кредит Дніпро 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 14:27

Скажите, у банка Кредит-Днепр есть какие-то карты, по которым банк начисляет кешбэк?
kotac
 
Повідомлень: 10
З нами з: 20.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 16:08

  kotac написав:Скажите, у банка Кредит-Днепр есть какие-то карты, по которым банк начисляет кешбэк?

ха-ха

нету. если что
cohan
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Повідомлень: 5226
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 430 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 21:54

Протягом кількох років є клієнтом цього банку. Кредит Дніпро дає кредити на вигідних умовах та без зайвої тяганини, дуже ввічливі працівники.
Ярослава
 
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З нами з: 29.12.22
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 16:45

Re: Банк Кредит Дніпро

Ярослава написав:Протягом кількох років є клієнтом цього банку. Кредит Дніпро дає кредити на вигідних умовах та без зайвої тяганини, дуже ввічливі працівники.
Через багато років нормальної роботи банк став користуватися послугами платних відгуків від примітивних ботів.
Погана ознака, як на мене.
alter
 
Повідомлень: 1050
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Подякували: 217 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 17:33

  alter написав:
Ярослава написав:Протягом кількох років є клієнтом цього банку. Кредит Дніпро дає кредити на вигідних умовах та без зайвої тяганини, дуже ввічливі працівники.
Через багато років нормальної роботи банк став користуватися послугами платних відгуків від примітивних ботів.
Погана ознака, як на мене.

Примитивизм действительно убийственный.
nord
 
Повідомлень: 177
З нами з: 25.07.22
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