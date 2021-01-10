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Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 лют, 2023 14:27
Скажите, у банка Кредит-Днепр есть какие-то карты, по которым банк начисляет кешбэк?
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kotac
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Додано: Вів 07 лют, 2023 16:08
kotac написав:
Скажите, у банка Кредит-Днепр есть какие-то карты, по которым банк начисляет кешбэк?
ха-ха
нету. если что
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cohan
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Додано: Чет 16 лют, 2023 21:54
Протягом кількох років є клієнтом цього банку. Кредит Дніпро дає кредити на вигідних умовах та без зайвої тяганини, дуже ввічливі працівники.
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Ярослава
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Додано: Чет 23 лют, 2023 16:45
Ярослава написав:Протягом кількох років є клієнтом цього банку. Кредит Дніпро дає кредити на вигідних умовах та без зайвої тяганини, дуже ввічливі працівники.
Через багато років нормальної роботи банк став користуватися послугами платних відгуків від примітивних ботів.
Погана ознака, як на мене.
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alter
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Додано: Чет 23 лют, 2023 17:33
alter написав:
Ярослава написав:Протягом кількох років є клієнтом цього банку. Кредит Дніпро дає кредити на вигідних умовах та без зайвої тяганини, дуже ввічливі працівники.
Через багато років нормальної роботи банк став користуватися послугами платних відгуків від примітивних ботів.
Погана ознака, як на мене.
Примитивизм действительно убийственный.
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nord
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Додано: Сер 01 бер, 2023 11:54
в отличие от кучи других банков, ни разу в этом КредиХа не видел в отделении людей, открывающих конвертдепо
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flysoulfly
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Додано: Сер 01 бер, 2023 12:25
flysoulfly написав:
в отличие от кучи других банков, ни разу в этом КредиХа не видел в отделении людей, открывающих конвертдепо
Потому что ни один здравомыслящий человек не будет терять 1 месяц на ровном месте.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 01 бер, 2023 12:27
lloydbanksua написав: flysoulfly написав:
в отличие от кучи других банков, ни разу в этом КредиХа не видел в отделении людей, открывающих конвертдепо
Потому что ни один здравомыслящий человек не будет терять 1 месяц на ровном месте.
не понял, я не в курсе сосвем,
через месяц тут ВА ?
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flysoulfly
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Додано: Сер 01 бер, 2023 12:27
flysoulfly написав: lloydbanksua написав: flysoulfly написав:
в отличие от кучи других банков, ни разу в этом КредиХа не видел в отделении людей, открывающих конвертдепо
Потому что ни один здравомыслящий человек не будет терять 1 месяц на ровном месте.
не понял, через месяц тут ВА ?
Конверт депо тут на 4 месяца.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 01 бер, 2023 12:32
lloydbanksua написав: flysoulfly написав:
в отличие от кучи других банков, ни разу в этом КредиХа не видел в отделении людей, открывающих конвертдепо
Потому что ни один здравомыслящий человек не будет терять 1 месяц на ровном месте.
Конверт депо тут на 4 месяца.
аааа, спасибо!
Хотя далеко не все же каруселят.
И в случае конвертдепо в таком банке
главное, наверное, явно не лишний месяц.
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flysoulfly
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