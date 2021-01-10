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Обслуговування в українських
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

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Банк Кредит Дніпро 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 14:27

Скажите, у банка Кредит-Днепр есть какие-то карты, по которым банк начисляет кешбэк?
kotac
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 16:08

  kotac написав:Скажите, у банка Кредит-Днепр есть какие-то карты, по которым банк начисляет кешбэк?

ха-ха

нету. если что
cohan
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Повідомлень: 5278
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 21:54

Протягом кількох років є клієнтом цього банку. Кредит Дніпро дає кредити на вигідних умовах та без зайвої тяганини, дуже ввічливі працівники.
Ярослава
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 16:45

Re: Банк Кредит Дніпро

Ярослава написав:Протягом кількох років є клієнтом цього банку. Кредит Дніпро дає кредити на вигідних умовах та без зайвої тяганини, дуже ввічливі працівники.
Через багато років нормальної роботи банк став користуватися послугами платних відгуків від примітивних ботів.
Погана ознака, як на мене.
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 17:33

  alter написав:
Ярослава написав:Протягом кількох років є клієнтом цього банку. Кредит Дніпро дає кредити на вигідних умовах та без зайвої тяганини, дуже ввічливі працівники.
Через багато років нормальної роботи банк став користуватися послугами платних відгуків від примітивних ботів.
Погана ознака, як на мене.

Примитивизм действительно убийственный.
nord
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:54

в отличие от кучи других банков, ни разу в этом КредиХа не видел в отделении людей, открывающих конвертдепо
flysoulfly
 
Повідомлень: 1483
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:25

  flysoulfly написав:в отличие от кучи других банков, ни разу в этом КредиХа не видел в отделении людей, открывающих конвертдепо

Потому что ни один здравомыслящий человек не будет терять 1 месяц на ровном месте.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1404
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:27

  lloydbanksua написав:
  flysoulfly написав:в отличие от кучи других банков, ни разу в этом КредиХа не видел в отделении людей, открывающих конвертдепо

Потому что ни один здравомыслящий человек не будет терять 1 месяц на ровном месте.
не понял, я не в курсе сосвем,
через месяц тут ВА ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:27

  flysoulfly написав:
  lloydbanksua написав:
  flysoulfly написав:в отличие от кучи других банков, ни разу в этом КредиХа не видел в отделении людей, открывающих конвертдепо

Потому что ни один здравомыслящий человек не будет терять 1 месяц на ровном месте.
не понял, через месяц тут ВА ?

Конверт депо тут на 4 месяца.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:32

  lloydbanksua написав:
  flysoulfly написав:в отличие от кучи других банков, ни разу в этом КредиХа не видел в отделении людей, открывающих конвертдепо

Потому что ни один здравомыслящий человек не будет терять 1 месяц на ровном месте.


Конверт депо тут на 4 месяца.
аааа, спасибо!

Хотя далеко не все же каруселят.
И в случае конвертдепо в таком банке главное, наверное, явно не лишний месяц.
flysoulfly
 
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