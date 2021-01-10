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Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 бер, 2023 16:38
flysoulfly написав:
И в случае конвертдепо в таком банке
главное, наверное, явно не лишний месяц.
Банка как банка. Не лучше и не хуже других помоек.
Главное - именно лишний месяц
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Додано: Сер 01 бер, 2023 18:56
mustbe написав: flysoulfly написав:
И в случае конвертдепо в таком банке
главное, наверное, явно не лишний месяц.
Банка как банка. Не лучше и не хуже других помоек.
Главное - именно лишний месяц
понимаю, карусельщики-профи предвзяты чисто по-своему.
Я в помойки побаиваюсь лезть с валютой. Если б тут гривна на месяц под %30+ - я бы всегда пожалуйста
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