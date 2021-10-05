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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Кредит Дніпро 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 16:38

  flysoulfly написав:И в случае конвертдепо в таком банке главное, наверное, явно не лишний месяц.

Банка как банка. Не лучше и не хуже других помоек.
Главное - именно лишний месяц
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 18:56

  mustbe написав:
  flysoulfly написав:И в случае конвертдепо в таком банке главное, наверное, явно не лишний месяц.
Банка как банка. Не лучше и не хуже других помоек.
Главное - именно лишний месяц
:) понимаю, карусельщики-профи предвзяты чисто по-своему.
Я в помойки побаиваюсь лезть с валютой. Если б тут гривна на месяц под %30+ - я бы всегда пожалуйста :)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 10:34

  flysoulfly написав:
  mustbe написав:
  flysoulfly написав:И в случае конвертдепо в таком банке главное, наверное, явно не лишний месяц.
Банка как банка. Не лучше и не хуже других помоек.
Главное - именно лишний месяц
:) понимаю, карусельщики-профи предвзяты чисто по-своему.
Я в помойки побаиваюсь лезть с валютой. Если б тут гривна на месяц под %30+ - я бы всегда пожалуйста :)
є ризик отримати з втратою відсотка банка який йому переплачуємо при купівлі на межбанку, це при несприятливих умовах. Наразі під Фондом Форвард, йому не довірили карусєліть з Клієнтами
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 08:44

Думал здесь открыть конверт.депозит. Потом как увидел, что минимальный срок - 4 месяца, развернулся и ушел. Пусть ищут дураков на такие условия.
Женя00
 
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