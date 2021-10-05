RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Кредит Дніпро 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:36

  lloydbanksua написав:
  flysoulfly написав:
не, не,
я спросил конкретно про критическую степень говнобанковости, а не про лучшие плюшки.

По уровню говнобанкости лучше почитайте ветку клуба 100к. mustbe писал, в частности, о МИБе, что по обслуживанию хуже не придумаешь. Так что ваш список ещё вполне :mrgreen:
обслуживание - то такое, на любителя.
в депо_валютном деле главное надьожность, чтоб возврат валюты получить не гривней и не через фонд.
flysoulfly
 
Повідомлень: 1516
З нами з: 13.01.09
Подякував: 625 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11121314
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: riwalir і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 87, 88, 89
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
888 731462
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 бер, 2023 11:26
flysoulfly
А-Банк 1 ... 90, 91, 92
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
916 690485
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 бер, 2023 11:20
flysoulfly
Банк Власний Рахунок 1 ... 98, 99, 100
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
993 760276
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 бер, 2023 07:59
lloydbanksua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.