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Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:36
lloydbanksua написав: flysoulfly написав:
не, не,
я спросил конкретно про критическую степень говнобанковости, а не про лучшие плюшки.
По уровню говнобанкости лучше почитайте ветку клуба 100к. mustbe
писал, в частности, о МИБе, что по обслуживанию хуже не придумаешь. Так что ваш список ещё вполне
обслуживание - то такое, на любителя.
в депо_валютном
деле главное надьожность, чтоб возврат валюты получить не гривней и не через фонд.
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