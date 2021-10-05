Банк Кредит Дніпро

обслуживание - то такое, на любителя.
в депо_валютном деле главное надьожность, чтоб возврат валюты получить не гривней и не через фонд.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:36
обслуживание - то такое, на любителя.
в депо_валютном деле главное надьожность, чтоб возврат валюты получить не гривней и не через фонд.
Додано: Вів 07 бер, 2023 11:50
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