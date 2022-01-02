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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Кредит Дніпро 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:36

  lloydbanksua написав:
  flysoulfly написав:
не, не,
я спросил конкретно про критическую степень говнобанковости, а не про лучшие плюшки.

По уровню говнобанкости лучше почитайте ветку клуба 100к. mustbe писал, в частности, о МИБе, что по обслуживанию хуже не придумаешь. Так что ваш список ещё вполне :mrgreen:
обслуживание - то такое, на любителя.
в депо_валютном деле главное надьожность, чтоб возврат валюты получить не гривней и не через фонд.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 11:50

Відкривайте депозит в Банку Глобус або Банку Кредит Дніпро та вигравайте різноманітні призи!

З 1 березня по 30 квітня 2023 року клієнти АТ «КБ Глобус» та АБ «Банк кредит Дніпро» можуть виграти приз у розмірі до 15 тисяч гривень, навчання або квитки на конференцію за розміщення депозиту в гривні.

Розіграш 150 тисяч гривень
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:18

  flysoulfly написав:[quote="5548772:
не, не,
я спросил конкретно про критическую степень говнобанковости, а не про лучшие плюшки.

По уровню говнобанкости лучше почитайте ветку клуба 100к. mustbe писал, в частности, о МИБе, что по обслуживанию хуже не придумаешь. Так что ваш список ещё вполне :mrgreen:[/quote]обслуживание - то такое, на любителя.
в депо_валютном деле главное надьожность, чтоб возврат валюты получить не гривней и не через фонд.[/quote]
Это в разделе банкрот #(айбоксбанк
sens
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