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Обслуговування в українських
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Кредит Дніпро 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:36

  lloydbanksua написав:
  flysoulfly написав:
не, не,
я спросил конкретно про критическую степень говнобанковости, а не про лучшие плюшки.

По уровню говнобанкости лучше почитайте ветку клуба 100к. mustbe писал, в частности, о МИБе, что по обслуживанию хуже не придумаешь. Так что ваш список ещё вполне :mrgreen:
обслуживание - то такое, на любителя.
в депо_валютном деле главное надьожность, чтоб возврат валюты получить не гривней и не через фонд.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 11:50

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 22:18

  flysoulfly написав:[quote="5548772:
не, не,
я спросил конкретно про критическую степень говнобанковости, а не про лучшие плюшки.

По уровню говнобанкости лучше почитайте ветку клуба 100к. mustbe писал, в частности, о МИБе, что по обслуживанию хуже не придумаешь. Так что ваш список ещё вполне :mrgreen:[/quote]обслуживание - то такое, на любителя.
в депо_валютном деле главное надьожность, чтоб возврат валюты получить не гривней и не через фонд.[/quote]
Это в разделе банкрот #(айбоксбанк
sens
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 00:10

  sens написав:
  flysoulfly написав:[quote=
По уровню говнобанкости лучше почитайте ветку клуба 100к. mustbe писал, в частности, о МИБе, что по обслуживанию хуже не придумаешь

обслуживание - то такое, на любителя.
в депо_валютном деле главное надьожность, чтоб возврат валюты получить не гривней и не через фонд.

Это в разделе банкрот #(айбоксбанк
реплика шопопало...

при чем тут какой-то айбокс к моему тому вопросу по конкретному списку:
  flysoulfly написав:
  klug написав:Не сумуйте, у клубі ще багато гівнобанків
та завершуються вже ...
Ну а от, наприклад, ці:

Рада?
Восток?
МТБ?
Південний?
АЛЬФА ¿
А-банк?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 00:37

  flysoulfly написав:
  klug написав:Не сумуйте, у клубі ще багато гівнобанків. то
та завершуються вже ...

Ну а от, наприклад, ці:
Рада?
Восток?
МТБ?
Південний?
АЛЬФА¿
А-банк?


ну, у всех есть online, хорошие банчики :mrgreen:

немного тревогу вызывает Альфа, в свете сегодняшней новости про закон "х с ним - заберем просто так" и новости про арест жеваговских облэнерго, видимо, есть устойчивый заказ на дистанцирование от рос олигархов, поэтому, может банк поколбасить, но внутренне я склоняюсь положительно

Восток - Сильпо ж (ну Фоззи), при делах
Пивденний - ваще ФГВО выплачивает, тоже при делах, да и Одесса...
МТБ думаю тоже при делах пока зерно Одесса и вообще, но надо понимать что сам он небольшой
Рада пока не изучал глубоко - заведуют такие же евгейчики как и МТБ и Коко, но с чего живет - не подскажу, по поведению банк нравится, хочется думать что норм
ну и А Банк все знают чей, тут хз когда может стрельнуть, но вроде как свои, не российские :mrgreen:

с б отсортировал так - от лучше к хуже

Восток, Пивень, МТБ, Рада, Альфа, А - это если котлет меньше чем на все
cohan
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