Банк Кредит Дніпро

Додано: Сер 08 бер, 2023 00:37

flysoulfly написав: klug написав: Не сумуйте, у клубі ще багато гівнобанків. то Не сумуйте, у клубі ще багато гівнобанків. то та завершуються вже ...



Ну а от, наприклад, ці:

Рада?

Восток?

МТБ?

Південний?

АЛЬФА¿

А-банк? та завершуються вже ...Ну а от, наприклад, ці:Рада?Восток?МТБ?Південний?А-банк?

ну, у всех есть online, хорошие банчикинемного тревогу вызывает Альфа, в свете сегодняшней новости про закон "х с ним - заберем просто так" и новости про арест жеваговских облэнерго, видимо, есть устойчивый заказ на дистанцирование от рос олигархов, поэтому, может банк поколбасить, но внутренне я склоняюсь положительноВосток - Сильпо ж (ну Фоззи), при делахПивденний - ваще ФГВО выплачивает, тоже при делах, да и Одесса...МТБ думаю тоже при делах пока зерно Одесса и вообще, но надо понимать что сам он небольшойРада пока не изучал глубоко - заведуют такие же евгейчики как и МТБ и Коко, но с чего живет - не подскажу, по поведению банк нравится, хочется думать что нормну и А Банк все знают чей, тут хз когда может стрельнуть, но вроде как свои, не российскиес б отсортировал так - от лучше к хужеВосток, Пивень, МТБ, Рада, Альфа, А - это если котлет меньше чем на все