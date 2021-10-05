обслуживание - то такое, на любителя.
в депо_валютном деле главное надьожность, чтоб возврат валюты получить не гривней и не через фонд.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 бер, 2023 12:36
обслуживание - то такое, на любителя.
в депо_валютном деле главное надьожность, чтоб возврат валюты получить не гривней и не через фонд.
Додано: Вів 07 бер, 2023 11:50
Відкривайте депозит в Банку Глобус або Банку Кредит Дніпро та вигравайте різноманітні призи!
З 1 березня по 30 квітня 2023 року клієнти АТ «КБ Глобус» та АБ «Банк кредит Дніпро» можуть виграти приз у розмірі до 15 тисяч гривень, навчання або квитки на конференцію за розміщення депозиту в гривні.
Розіграш 150 тисяч гривень
Додано: Вів 07 бер, 2023 22:18
По уровню говнобанкости лучше почитайте ветку клуба 100к. mustbe писал, в частности, о МИБе, что по обслуживанию хуже не придумаешь. Так что ваш список ещё вполне [/quote]обслуживание - то такое, на любителя.
в депо_валютном деле главное надьожность, чтоб возврат валюты получить не гривней и не через фонд.[/quote]
Это в разделе банкрот #(айбоксбанк
Додано: Сер 08 бер, 2023 00:10
реплика шопопало...
при чем тут какой-то айбокс к моему тому вопросу по конкретному списку:
Додано: Сер 08 бер, 2023 00:37
ну, у всех есть online, хорошие банчики
немного тревогу вызывает Альфа, в свете сегодняшней новости про закон "х с ним - заберем просто так" и новости про арест жеваговских облэнерго, видимо, есть устойчивый заказ на дистанцирование от рос олигархов, поэтому, может банк поколбасить, но внутренне я склоняюсь положительно
Восток - Сильпо ж (ну Фоззи), при делах
Пивденний - ваще ФГВО выплачивает, тоже при делах, да и Одесса...
МТБ думаю тоже при делах пока зерно Одесса и вообще, но надо понимать что сам он небольшой
Рада пока не изучал глубоко - заведуют такие же евгейчики как и МТБ и Коко, но с чего живет - не подскажу, по поведению банк нравится, хочется думать что норм
ну и А Банк все знают чей, тут хз когда может стрельнуть, но вроде как свои, не российские
с б отсортировал так - от лучше к хуже
Восток, Пивень, МТБ, Рада, Альфа, А - это если котлет меньше чем на все
|