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Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 бер, 2023 16:38
flysoulfly написав:
И в случае конвертдепо в таком банке
главное, наверное, явно не лишний месяц.
Банка как банка. Не лучше и не хуже других помоек.
Главное - именно лишний месяц
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Додано: Сер 01 бер, 2023 18:56
mustbe написав: flysoulfly написав:
И в случае конвертдепо в таком банке
главное, наверное, явно не лишний месяц.
Банка как банка. Не лучше и не хуже других помоек.
Главное - именно лишний месяц
понимаю, карусельщики-профи предвзяты чисто по-своему.
Я в помойки побаиваюсь лезть с валютой. Если б тут гривна на месяц под %30+ - я бы всегда пожалуйста
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flysoulfly
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Додано: Чет 02 бер, 2023 10:34
flysoulfly написав:
mustbe написав: flysoulfly написав:
И в случае конвертдепо в таком банке
главное, наверное, явно не лишний месяц.
Банка как банка. Не лучше и не хуже других помоек.
Главное - именно лишний месяц
понимаю, карусельщики-профи предвзяты чисто по-своему.
Я в помойки побаиваюсь лезть с валютой. Если б тут гривна на месяц под %30+ - я бы всегда пожалуйста
є ризик отримати з втратою відсотка банка який йому переплачуємо при купівлі на межбанку, це при несприятливих умовах. Наразі під Фондом Форвард, йому не довірили карусєліть з Клієнтами
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 08:44
Думал здесь открыть конверт.депозит. Потом как увидел, что минимальный срок - 4 месяца, развернулся и ушел. Пусть ищут дураков на такие условия.
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 09:48
Женя00 написав:
Думал здесь открыть конверт.депозит. Потом как увидел, что минимальный срок - 4 месяца, развернулся и ушел. Пусть ищут дураков на такие условия.
Аналогично.
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Додано: Вів 07 бер, 2023 11:50
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З 1 березня по 30 квітня 2023 року клієнти АТ «КБ Глобус» та АБ «Банк кредит Дніпро» можуть виграти приз у розмірі до 15 тисяч гривень, навчання або квитки на конференцію за розміщення депозиту в гривні.Розіграш 150 тисяч гривень
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Додано: Вів 28 бер, 2023 11:18
Я могу оформить у вас кредит, если есть незакрытый в другом банке?
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Logist
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