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Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 тра, 2023 11:53
sens написав: la9 написав:
Скажите, что лучше открыть под депо в грн и можно ли выйти безналом без комисса?
Відкриття онлайн можливо,як і поповнення без комісії,зняти без комісії готівка і не більше 100 сухарів на день
А что нужно открыть для безналичного входа?
Для возврата карту тоже нужно предварительно открывать в отделении и только под депо?
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la9
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Додано: Вів 16 тра, 2023 13:08
la9 написав:
А что нужно открыть для безналичного входа?
Для возврата карту тоже нужно предварительно открывать в отделении и только под депо?
В приложении есть все необходимое. Если оформлять онлайн, то и карту в дол. предложат открыть онлайн. Открываете карту в грн. и в дол. Выбираете депозит в дол. "Надежный с конвертацией".
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Bosstone
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Додано: Вів 16 тра, 2023 13:12
la9 написав: sens написав: la9 написав:
Скажите, что лучше открыть под депо в грн и можно ли выйти безналом без комисса?
Відкриття онлайн можливо,як і поповнення без комісії,зняти без комісії готівка і не більше 100 сухарів на день
А что нужно открыть для безналичного входа?
Для возврата карту тоже нужно предварительно открывать в отделении и только под депо?
ви діючий клієнт банку?
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sens
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Додано: Вів 16 тра, 2023 13:13
Bosstone написав: la9 написав:
А что нужно открыть для безналичного входа?
Для возврата карту тоже нужно предварительно открывать в отделении и только под депо?
В приложении есть все необходимое. Если оформлять онлайн, то и карту в дол. предложат открыть онлайн. Открываете карту в грн. и в дол. Выбираете депозит в дол. "Надежный с конвертацией".
Згоден,не зрозуміло про яку валюту йде мова чи взагалі клієнт банку. У мене на руках вже більше 10 років досвіду у цьому банку,та відкрито карти в трьох валютах
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sens
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Додано: Вів 16 тра, 2023 13:15
sens написав:
ви діючий клієнт банку?
Когда-то была карта. Но срок истек и есть ли ещё счёт, не знаю, не заходил давно в ИБ
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la9
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Додано: Вів 16 тра, 2023 13:16
sens написав: Bosstone написав: la9 написав:
А что нужно открыть для безналичного входа?
Для возврата карту тоже нужно предварительно открывать в отделении и только под депо?
В приложении есть все необходимое. Если оформлять онлайн, то и карту в дол. предложат открыть онлайн. Открываете карту в грн. и в дол. Выбираете депозит в дол. "Надежный с конвертацией".
Згоден,не зрозуміло про яку валюту йде мова чи взагалі клієнт банку. У мене на руках вже більше 10 років досвіду у цьому банку,та відкрито карти в трьох валютах
Интересует депо в грн. Про клиента выше написал
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la9
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Додано: Суб 20 тра, 2023 09:22
Открыл дебетовую карту.
Менеджер посоветовала размещать депо онлайн именно через браузерную версию, а не через додаток. Что, какие-то глюки есть в приложении?
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la9
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Додано: Пон 12 чер, 2023 09:51
Страхувалась через цей банк, все класно, швидко все допомогли вирішити, дякую
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Червона
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