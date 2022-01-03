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Обслуговування в українських
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 16 тра, 2023 11:53

  sens написав:
  la9 написав:Скажите, что лучше открыть под депо в грн и можно ли выйти безналом без комисса?

Відкриття онлайн можливо,як і поповнення без комісії,зняти без комісії готівка і не більше 100 сухарів на день

А что нужно открыть для безналичного входа?
Для возврата карту тоже нужно предварительно открывать в отделении и только под депо?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 тра, 2023 13:08

Re: Банк Кредит Дніпро

  la9 написав:А что нужно открыть для безналичного входа?
Для возврата карту тоже нужно предварительно открывать в отделении и только под депо?

В приложении есть все необходимое. Если оформлять онлайн, то и карту в дол. предложат открыть онлайн. Открываете карту в грн. и в дол. Выбираете депозит в дол. "Надежный с конвертацией".
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 тра, 2023 13:12

  la9 написав:
  sens написав:
  la9 написав:Скажите, что лучше открыть под депо в грн и можно ли выйти безналом без комисса?

Відкриття онлайн можливо,як і поповнення без комісії,зняти без комісії готівка і не більше 100 сухарів на день

А что нужно открыть для безналичного входа?
Для возврата карту тоже нужно предварительно открывать в отделении и только под депо?
ви діючий клієнт банку?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 16 тра, 2023 13:13

  Bosstone написав:
  la9 написав:А что нужно открыть для безналичного входа?
Для возврата карту тоже нужно предварительно открывать в отделении и только под депо?

В приложении есть все необходимое. Если оформлять онлайн, то и карту в дол. предложат открыть онлайн. Открываете карту в грн. и в дол. Выбираете депозит в дол. "Надежный с конвертацией".

Згоден,не зрозуміло про яку валюту йде мова чи взагалі клієнт банку. У мене на руках вже більше 10 років досвіду у цьому банку,та відкрито карти в трьох валютах
sens
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Повідомлення Додано: Вів 16 тра, 2023 13:15

  sens написав:ви діючий клієнт банку?

Когда-то была карта. Но срок истек и есть ли ещё счёт, не знаю, не заходил давно в ИБ
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 тра, 2023 13:16

  sens написав:
  Bosstone написав:
  la9 написав:А что нужно открыть для безналичного входа?
Для возврата карту тоже нужно предварительно открывать в отделении и только под депо?

В приложении есть все необходимое. Если оформлять онлайн, то и карту в дол. предложат открыть онлайн. Открываете карту в грн. и в дол. Выбираете депозит в дол. "Надежный с конвертацией".

Згоден,не зрозуміло про яку валюту йде мова чи взагалі клієнт банку. У мене на руках вже більше 10 років досвіду у цьому банку,та відкрито карти в трьох валютах

Интересует депо в грн. Про клиента выше написал
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 тра, 2023 09:22

Открыл дебетовую карту.
Менеджер посоветовала размещать депо онлайн именно через браузерную версию, а не через додаток. Что, какие-то глюки есть в приложении?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 09:51

Re: Банк Кредит Дніпро

Страхувалась через цей банк, все класно, швидко все допомогли вирішити, дякую
Червона
 
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