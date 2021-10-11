Банк Кредит Дніпро

Напевно, менеджер хотіла план виконати якийсь)) Я відкриваю у додатку: все нормально, як і у всіх нормальних додатках, жодної різниці не відчув. Автопролонгацію можна також відразу у додатку відключити.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 чер, 2023 12:18
Напевно, менеджер хотіла план виконати якийсь)) Я відкриваю у додатку: все нормально, як і у всіх нормальних додатках, жодної різниці не відчув. Автопролонгацію можна також відразу у додатку відключити.
Додано: Нед 18 чер, 2023 12:43
Згоден,не зрозуміло про яку валюту йде мова чи взагалі клієнт банку. У мене на руках вже більше 10 років досвіду у цьому банку,та відкрито карти в трьох валютах[/quote]
Интересует депо в грн. Про клиента выше написал[/quote]
На піврочки є 20%,також є бонус від партнера мінфін
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