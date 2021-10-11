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Обслуговування в українських
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Кредит Дніпро 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 12:18

  la9 написав:Открыл дебетовую карту.
Менеджер посоветовала размещать депо онлайн именно через браузерную версию, а не через додаток. Что, какие-то глюки есть в приложении?


Напевно, менеджер хотіла план виконати якийсь)) Я відкриваю у додатку: все нормально, як і у всіх нормальних додатках, жодної різниці не відчув. Автопролонгацію можна також відразу у додатку відключити.
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 12:43

  la9[quote="5577341:Bosstone написав:
  la9 написав:А что нужно открыть для безналичного входа?
Для возврата карту тоже нужно предварительно открывать в отделении и только под депо?

В приложении есть все необходимое. Если оформлять онлайн, то и карту в дол. предложат открыть онлайн. Открываете карту в грн. и в дол. Выбираете депозит в дол. "Надежный с конвертацией".

Згоден,не зрозуміло про яку валюту йде мова чи взагалі клієнт банку. У мене на руках вже більше 10 років досвіду у цьому банку,та відкрито карти в трьох валютах[/quote]
Интересует депо в грн. Про клиента выше написал[/quote]
На піврочки є 20%,також є бонус від партнера мінфін
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