Напевно, менеджер хотіла план виконати якийсь)) Я відкриваю у додатку: все нормально, як і у всіх нормальних додатках, жодної різниці не відчув. Автопролонгацію можна також відразу у додатку відключити.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 чер, 2023 12:18
Напевно, менеджер хотіла план виконати якийсь)) Я відкриваю у додатку: все нормально, як і у всіх нормальних додатках, жодної різниці не відчув. Автопролонгацію можна також відразу у додатку відключити.
Додано: Нед 18 чер, 2023 12:43
Згоден,не зрозуміло про яку валюту йде мова чи взагалі клієнт банку. У мене на руках вже більше 10 років досвіду у цьому банку,та відкрито карти в трьох валютах[/quote]
Интересует депо в грн. Про клиента выше написал[/quote]
На піврочки є 20%,також є бонус від партнера мінфін
Додано: Нед 18 чер, 2023 18:32
Re: Банк Кредит Дніпро
Вирішив продовжити співпрацю з банком, попередня була коли за деподоллар давали десь 10%. Тобто більше 10 років тому. Подзвонили з мінфіна. Встановив додаток. Пробую війти і до побачення, подзвоніть на гарячу лінію. Там кажуть ви як колишній клієнт не можете самостійно зареєструватись в в інтернет банкінгу, приходьте у відділення. На моє запитання, а як же Дія, відповідь це тільки для нових клієнтів а Ви просимо до відділення.
Додано: Пон 19 чер, 2023 06:57
Через таку ДІЮ ,в минулому картка Portmone ,так само не почала працювати. Відсотки авжеж вигідні,на 6 місяців.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|