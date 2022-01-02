RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Кредит Дніпро 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 12:18

  la9 написав:Открыл дебетовую карту.
Менеджер посоветовала размещать депо онлайн именно через браузерную версию, а не через додаток. Что, какие-то глюки есть в приложении?


Напевно, менеджер хотіла план виконати якийсь)) Я відкриваю у додатку: все нормально, як і у всіх нормальних додатках, жодної різниці не відчув. Автопролонгацію можна також відразу у додатку відключити.
AVF
 
Повідомлень: 339
З нами з: 23.11.11
Подякував: 58 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 12:43

  la9[quote="5577341:Bosstone написав:
  la9 написав:А что нужно открыть для безналичного входа?
Для возврата карту тоже нужно предварительно открывать в отделении и только под депо?

В приложении есть все необходимое. Если оформлять онлайн, то и карту в дол. предложат открыть онлайн. Открываете карту в грн. и в дол. Выбираете депозит в дол. "Надежный с конвертацией".

Згоден,не зрозуміло про яку валюту йде мова чи взагалі клієнт банку. У мене на руках вже більше 10 років досвіду у цьому банку,та відкрито карти в трьох валютах[/quote]
Интересует депо в грн. Про клиента выше написал[/quote]
На піврочки є 20%,також є бонус від партнера мінфін
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13603
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 758 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 18:32

Re: Банк Кредит Дніпро

Вирішив продовжити співпрацю з банком, попередня була коли за деподоллар давали десь 10%. Тобто більше 10 років тому. Подзвонили з мінфіна. Встановив додаток. Пробую війти і до побачення, подзвоніть на гарячу лінію. Там кажуть ви як колишній клієнт не можете самостійно зареєструватись в в інтернет банкінгу, приходьте у відділення. На моє запитання, а як же Дія, відповідь це тільки для нових клієнтів а Ви просимо до відділення.
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2478
З нами з: 15.02.10
Подякував: 27 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 06:57

  pavyak написав:Вирішив продовжити співпрацю з банком, попередня була коли за деподоллар давали десь 10%. Тобто більше 10 років тому. Подзвонили з мінфіна. Встановив додаток. Пробую війти і до побачення, подзвоніть на гарячу лінію. Там кажуть ви як колишній клієнт не можете самостійно зареєструватись в в інтернет банкінгу, приходьте у відділення. На моє запитання, а як же Дія, відповідь це тільки для нових клієнтів а Ви просимо до відділення.

Через таку ДІЮ ,в минулому картка Portmone ,так само не почала працювати. Відсотки авжеж вигідні,на 6 місяців.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13603
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 758 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 12:01

Re: Банк Кредит Дніпро

хтось знає, можна поміняти долари старого зразка у банку?
Redhead
 
Повідомлень: 9
З нами з: 14.06.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 12:41

  Redhead написав:хтось знає, можна поміняти долари старого зразка у банку?


с потретом Пинчука?
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5772
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 14:36

Re: Банк Кредит Дніпро

Вирішив поповнити карту банка за допомогою Р2Р. Вже пройшло 4 години баланс 0. Подзвонив в підтримку,кажуть ми переказ бачимо, все добре але гроші відобразяться на карті тільки після проведення по рахунку, як будуть фізично доступні для операцій.
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2478
З нами з: 15.02.10
Подякував: 27 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 18:16

  cohan написав:
  Redhead написав:хтось знає, можна поміняти долари старого зразка у банку?


с потретом Пинчука?

Ярославского . Пинчук уже в прошлом.
lara_08
 
Повідомлень: 776
З нами з: 05.05.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 14151617
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Агропросперіс Банк 1 ... 6, 7, 8
lubopytnaya » Сер 02 лют, 2022 14:06
76 40360
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 чер, 2023 18:00
sens
Банк інвестицій та заощаджень 1 ... 11, 12, 13
IMPRINTER » Чет 06 січ, 2022 13:28
120 81461
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 чер, 2023 16:37
AlexTk
Райффайзен Банк 1 ... 109, 110, 111
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
1105 858128
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 чер, 2023 16:02
Oberon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.