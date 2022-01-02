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Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 чер, 2023 12:18
la9 написав:
Открыл дебетовую карту.
Менеджер посоветовала размещать депо онлайн именно через браузерную версию, а не через додаток. Что, какие-то глюки есть в приложении?
Напевно, менеджер хотіла план виконати якийсь)) Я відкриваю у додатку: все нормально, як і у всіх нормальних додатках, жодної різниці не відчув. Автопролонгацію можна також відразу у додатку відключити.
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Додано: Нед 18 чер, 2023 12:43
la9[quote="5577341:Bosstone написав: la9 написав:
А что нужно открыть для безналичного входа?
Для возврата карту тоже нужно предварительно открывать в отделении и только под депо?
В приложении есть все необходимое. Если оформлять онлайн, то и карту в дол. предложат открыть онлайн. Открываете карту в грн. и в дол. Выбираете депозит в дол. "Надежный с конвертацией".
Згоден,не зрозуміло про яку валюту йде мова чи взагалі клієнт банку. У мене на руках вже більше 10 років досвіду у цьому банку,та відкрито карти в трьох валютах[/quote]
Интересует депо в грн. Про клиента выше написал[/quote]
На піврочки є 20%,також є бонус від партнера мінфін
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Додано: Нед 18 чер, 2023 18:32
Вирішив продовжити співпрацю з банком, попередня була коли за деподоллар давали десь 10%. Тобто більше 10 років тому. Подзвонили з мінфіна. Встановив додаток. Пробую війти і до побачення, подзвоніть на гарячу лінію. Там кажуть ви як колишній клієнт не можете самостійно зареєструватись в в інтернет банкінгу, приходьте у відділення. На моє запитання, а як же Дія, відповідь це тільки для нових клієнтів а Ви просимо до відділення.
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pavyak
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Додано: Пон 19 чер, 2023 06:57
pavyak написав:
Вирішив продовжити співпрацю з банком, попередня була коли за деподоллар давали десь 10%. Тобто більше 10 років тому. Подзвонили з мінфіна. Встановив додаток. Пробую війти і до побачення, подзвоніть на гарячу лінію. Там кажуть ви як колишній клієнт не можете самостійно зареєструватись в в інтернет банкінгу, приходьте у відділення. На моє запитання, а як же Дія, відповідь це тільки для нових клієнтів а Ви просимо до відділення.
Через таку ДІЮ ,в минулому картка Portmone ,так само не почала працювати. Відсотки авжеж вигідні,на 6 місяців.
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Додано: Вів 20 чер, 2023 12:01
хтось знає, можна поміняти долари старого зразка у банку?
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Redhead
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Додано: Вів 20 чер, 2023 12:41
Redhead написав:
хтось знає, можна поміняти долари старого зразка у банку?
с потретом Пинчука?
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cohan
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Додано: Чет 29 чер, 2023 14:36
Вирішив поповнити карту банка за допомогою Р2Р. Вже пройшло 4 години баланс 0. Подзвонив в підтримку,кажуть ми переказ бачимо, все добре але гроші відобразяться на карті тільки після проведення по рахунку, як будуть фізично доступні для операцій.
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pavyak
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Додано: Чет 29 чер, 2023 18:16
cohan написав: Redhead написав:
хтось знає, можна поміняти долари старого зразка у банку?
с потретом Пинчука?
Ярославского . Пинчук уже в прошлом.
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lara_08
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Додано: Чет 29 чер, 2023 21:36
lara_08 написав: cohan написав: Redhead написав:
хтось знає, можна поміняти долари старого зразка у банку?
с потретом Пинчука?
Ярославского . Пинчук уже в прошлом.
питання про
долари старого зразка
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cohan
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