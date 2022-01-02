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Обслуговування в українських
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Кредит Дніпро 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 12:18

  la9 написав:Открыл дебетовую карту.
Менеджер посоветовала размещать депо онлайн именно через браузерную версию, а не через додаток. Что, какие-то глюки есть в приложении?


Напевно, менеджер хотіла план виконати якийсь)) Я відкриваю у додатку: все нормально, як і у всіх нормальних додатках, жодної різниці не відчув. Автопролонгацію можна також відразу у додатку відключити.
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 12:43

  la9[quote="5577341:Bosstone написав:
  la9 написав:А что нужно открыть для безналичного входа?
Для возврата карту тоже нужно предварительно открывать в отделении и только под депо?

В приложении есть все необходимое. Если оформлять онлайн, то и карту в дол. предложат открыть онлайн. Открываете карту в грн. и в дол. Выбираете депозит в дол. "Надежный с конвертацией".

Згоден,не зрозуміло про яку валюту йде мова чи взагалі клієнт банку. У мене на руках вже більше 10 років досвіду у цьому банку,та відкрито карти в трьох валютах[/quote]
Интересует депо в грн. Про клиента выше написал[/quote]
На піврочки є 20%,також є бонус від партнера мінфін
sens
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 18:32

Re: Банк Кредит Дніпро

Вирішив продовжити співпрацю з банком, попередня була коли за деподоллар давали десь 10%. Тобто більше 10 років тому. Подзвонили з мінфіна. Встановив додаток. Пробую війти і до побачення, подзвоніть на гарячу лінію. Там кажуть ви як колишній клієнт не можете самостійно зареєструватись в в інтернет банкінгу, приходьте у відділення. На моє запитання, а як же Дія, відповідь це тільки для нових клієнтів а Ви просимо до відділення.
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 06:57

  pavyak написав:Вирішив продовжити співпрацю з банком, попередня була коли за деподоллар давали десь 10%. Тобто більше 10 років тому. Подзвонили з мінфіна. Встановив додаток. Пробую війти і до побачення, подзвоніть на гарячу лінію. Там кажуть ви як колишній клієнт не можете самостійно зареєструватись в в інтернет банкінгу, приходьте у відділення. На моє запитання, а як же Дія, відповідь це тільки для нових клієнтів а Ви просимо до відділення.

Через таку ДІЮ ,в минулому картка Portmone ,так само не почала працювати. Відсотки авжеж вигідні,на 6 місяців.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 12:01

Re: Банк Кредит Дніпро

хтось знає, можна поміняти долари старого зразка у банку?
Redhead
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 12:41

  Redhead написав:хтось знає, можна поміняти долари старого зразка у банку?


с потретом Пинчука?
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 14:36

Re: Банк Кредит Дніпро

Вирішив поповнити карту банка за допомогою Р2Р. Вже пройшло 4 години баланс 0. Подзвонив в підтримку,кажуть ми переказ бачимо, все добре але гроші відобразяться на карті тільки після проведення по рахунку, як будуть фізично доступні для операцій.
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 18:16

  cohan написав:
  Redhead написав:хтось знає, можна поміняти долари старого зразка у банку?


с потретом Пинчука?

Ярославского . Пинчук уже в прошлом.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 21:36

  lara_08 написав:
  cohan написав:
  Redhead написав:хтось знає, можна поміняти долари старого зразка у банку?


с потретом Пинчука?

Ярославского . Пинчук уже в прошлом.


питання про
долари старого зразка
cohan
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