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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Кредит Дніпро 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 10:10

Re: Банк Кредит Дніпро

Работает, обновите приложение.

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Timofeya
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 13:11

  Timofeya написав:Работает, обновите приложение.

Отправлено с моего M2006C3MNG через Tapatalk

В додатку є відсотки
sens
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Повідомлень: 13630
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
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  #<1 ... 15161718
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