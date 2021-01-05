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Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лип, 2023 10:10
Работает, обновите приложение.
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Timofeya
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Додано: Пон 03 лип, 2023 13:11
Timofeya написав:
Работает, обновите приложение.
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В додатку є відсотки
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sens
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Додано: Вів 04 лип, 2023 17:19
Появился депозит на 3мес. 20% годовых + 0,4% Минфин добавляет.))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 04 лип, 2023 18:37
Игорь Алексеевич написав:
Появился депозит на 3мес. 20% годовых + 0,4% Минфин добавляет.))
В акції не беруть участь депозити
Клієнтів, які мають дійсні вклади або мали вклади протягом 15 днів до подання заявки до банку
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sens
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Додано: Вів 04 лип, 2023 19:42
sens написав: Игорь Алексеевич написав:
Появился депозит на 3мес. 20% годовых + 0,4% Минфин добавляет.))
В акції не беруть участь депозити
Клієнтів, які мають дійсні вклади або мали вклади протягом 15 днів до подання заявки до банку
Двадцать без Минфина тоже КЛАСС!!
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Игорь Алексеевич
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