RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Кредит Дніпро 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 10:10

Re: Банк Кредит Дніпро

Работает, обновите приложение.

Отправлено с моего M2006C3MNG через Tapatalk
Timofeya
 
Повідомлень: 1
З нами з: 25.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 13:11

  Timofeya написав:Работает, обновите приложение.

Отправлено с моего M2006C3MNG через Tapatalk

В додатку є відсотки
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13654
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 759 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 17:19

Появился депозит на 3мес. 20% годовых + 0,4% Минфин добавляет.))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6752
З нами з: 13.09.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:37

для нових

  Игорь Алексеевич написав:Появился депозит на 3мес. 20% годовых + 0,4% Минфин добавляет.))

В акції не беруть участь депозити

Клієнтів, які мають дійсні вклади або мали вклади протягом 15 днів до подання заявки до банку
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13654
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 759 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 19:42

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:Появился депозит на 3мес. 20% годовых + 0,4% Минфин добавляет.))

В акції не беруть участь депозити

Клієнтів, які мають дійсні вклади або мали вклади протягом 15 днів до подання заявки до банку

Двадцать без Минфина тоже КЛАСС!!
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6752
З нами з: 13.09.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 15161718
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 65, 66, 67
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
660 458426
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 лип, 2023 19:10
klug
Кредитвест Банк 1, 2, 3
sens » Вів 05 січ, 2021 22:08
28 12892
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 лип, 2023 18:43
cohan
Банк Глобус 1 ... 63, 64, 65
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
643 471433
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 лип, 2023 18:38
AlexSV

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4048)
04.07.2023 20:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.