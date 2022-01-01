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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Кредит Дніпро 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 10:10

Re: Банк Кредит Дніпро

Работает, обновите приложение.

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Timofeya
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 13:11

  Timofeya написав:Работает, обновите приложение.

Отправлено с моего M2006C3MNG через Tapatalk

В додатку є відсотки
sens
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 17:19

Появился депозит на 3мес. 20% годовых + 0,4% Минфин добавляет.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:37

для нових

  Игорь Алексеевич написав:Появился депозит на 3мес. 20% годовых + 0,4% Минфин добавляет.))

В акції не беруть участь депозити

Клієнтів, які мають дійсні вклади або мали вклади протягом 15 днів до подання заявки до банку
sens
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 19:42

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:Появился депозит на 3мес. 20% годовых + 0,4% Минфин добавляет.))

В акції не беруть участь депозити

Клієнтів, які мають дійсні вклади або мали вклади протягом 15 днів до подання заявки до банку

Двадцать без Минфина тоже КЛАСС!!
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 20:43

  Игорь Алексеевич написав:Появился депозит на 3мес. 20% годовых + 0,4% Минфин добавляет.))

До сьогодні він теж був :!: Але 20%+1%. Суттєве досягнення :?:
valya
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 20:45

  valya написав:
  Игорь Алексеевич написав:Появился депозит на 3мес. 20% годовых + 0,4% Минфин добавляет.))

До сьогодні він теж був :!: Але 20%+1%. Суттєве досягнення :?:
Был на 6 мес под 20.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 21:26

Игорь Алексеевич
Так, 6 міс, 20+1
valya
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