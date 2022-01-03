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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

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Банк Кредит Дніпро 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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0
4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 14:27

  1finanсier написав:Панове, а що потрібно для того, щоб стати коієнтом онлайн? Дія є але без картки айді і закордонного паспорту


Наскільки я чув у знайомих банкірів, є два способи стати клієнтом онлайн:
1. В Дії є документи - тоді вони автоматично підтягуються і клієнтом онлайн можна стати відносно безболісно.
2. Цих документів немає - тоді є механізм відеоідентифікації. Тобто в певний час дзвонить оператор, з ним треба поговорити з відео, показати паперовий паспорт та якісь інші дії для ідентифікації. Тобто можно і з книжечкою, але процес досить громіздкий.

І ці два варіанти однакові в усіх банках (це ніби стандартні вимоги НБУ), де є можливість стати клієнтом онлайн. Тому, напевно, і тут аналогічно. Якщо так, то ви підете за другим шляхом.
AVF
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 14:32

  AVF написав:
  1finanсier написав:Панове, а що потрібно для того, щоб стати коієнтом онлайн? Дія є але без картки айді і закордонного паспорту


Наскільки я чув у знайомих банкірів, є два способи стати клієнтом онлайн:
1. В Дії є документи - тоді вони автоматично підтягуються і клієнтом онлайн можна стати відносно безболісно.
2. Цих документів немає - тоді є механізм відеоідентифікації. Тобто в певний час дзвонить оператор, з ним треба поговорити з відео, показати паперовий паспорт та якісь інші дії для ідентифікації. Тобто можно і з книжечкою, але процес досить громіздкий.

І ці два варіанти однакові в усіх банках (це ніби стандартні вимоги НБУ), де є можливість стати клієнтом онлайн. Тому, напевно, і тут аналогічно. Якщо так, то ви підете за другим шляхом.

Хотел через ДИЯ стать клиентом одного из банков. Отказали, т.к. в з.паспорте отсутствует в графе адрес - место проживания. А по др. можно?. Ответ оператора банка - нельзя.
ДИЯ на горячке сказала, что надо идти в рег. центр, что бы они сделали вытяг с пропиской.
Игорь Алексеевич
 
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