|
|
|
Банк Кредит Дніпро
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 лип, 2023 14:27
1finanсier написав:
Панове, а що потрібно для того, щоб стати коієнтом онлайн? Дія є але без картки айді і закордонного паспорту
Наскільки я чув у знайомих банкірів, є два способи стати клієнтом онлайн:
1. В Дії є документи - тоді вони автоматично підтягуються і клієнтом онлайн можна стати відносно безболісно.
2. Цих документів немає - тоді є механізм відеоідентифікації. Тобто в певний час дзвонить оператор, з ним треба поговорити з відео, показати паперовий паспорт та якісь інші дії для ідентифікації. Тобто можно і з книжечкою, але процес досить громіздкий.
І ці два варіанти однакові в усіх банках (це ніби стандартні вимоги НБУ), де є можливість стати клієнтом онлайн. Тому, напевно, і тут аналогічно. Якщо так, то ви підете за другим шляхом.
-
AVF
-
-
- Повідомлень: 343
- З нами з: 23.11.11
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 лип, 2023 14:32
AVF написав: 1finanсier написав:
Панове, а що потрібно для того, щоб стати коієнтом онлайн? Дія є але без картки айді і закордонного паспорту
Наскільки я чув у знайомих банкірів, є два способи стати клієнтом онлайн:
1. В Дії є документи - тоді вони автоматично підтягуються і клієнтом онлайн можна стати відносно безболісно.
2. Цих документів немає - тоді є механізм відеоідентифікації. Тобто в певний час дзвонить оператор, з ним треба поговорити з відео, показати паперовий паспорт та якісь інші дії для ідентифікації. Тобто можно і з книжечкою, але процес досить громіздкий.
І ці два варіанти однакові в усіх банках (це ніби стандартні вимоги НБУ), де є можливість стати клієнтом онлайн. Тому, напевно, і тут аналогічно. Якщо так, то ви підете за другим шляхом.
Хотел через ДИЯ стать клиентом одного из банков. Отказали, т.к. в з.паспорте отсутствует в графе адрес - место проживания. А по др. можно?. Ответ оператора банка - нельзя.
ДИЯ на горячке сказала, что надо идти в рег. центр, что бы они сделали вытяг с пропиской.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6798
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 736 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|457
|287332
|
Нед 09 лип, 2023 13:04
Аміго
|
|98
|98148
|
|
|323
|209112
|
|