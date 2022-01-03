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Обслуговування в українських
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

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Банк Кредит Дніпро 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 14:27

  1finanсier написав:Панове, а що потрібно для того, щоб стати коієнтом онлайн? Дія є але без картки айді і закордонного паспорту


Наскільки я чув у знайомих банкірів, є два способи стати клієнтом онлайн:
1. В Дії є документи - тоді вони автоматично підтягуються і клієнтом онлайн можна стати відносно безболісно.
2. Цих документів немає - тоді є механізм відеоідентифікації. Тобто в певний час дзвонить оператор, з ним треба поговорити з відео, показати паперовий паспорт та якісь інші дії для ідентифікації. Тобто можно і з книжечкою, але процес досить громіздкий.

І ці два варіанти однакові в усіх банках (це ніби стандартні вимоги НБУ), де є можливість стати клієнтом онлайн. Тому, напевно, і тут аналогічно. Якщо так, то ви підете за другим шляхом.
AVF
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 14:32

  AVF написав:
  1finanсier написав:Панове, а що потрібно для того, щоб стати коієнтом онлайн? Дія є але без картки айді і закордонного паспорту


Наскільки я чув у знайомих банкірів, є два способи стати клієнтом онлайн:
1. В Дії є документи - тоді вони автоматично підтягуються і клієнтом онлайн можна стати відносно безболісно.
2. Цих документів немає - тоді є механізм відеоідентифікації. Тобто в певний час дзвонить оператор, з ним треба поговорити з відео, показати паперовий паспорт та якісь інші дії для ідентифікації. Тобто можно і з книжечкою, але процес досить громіздкий.

І ці два варіанти однакові в усіх банках (це ніби стандартні вимоги НБУ), де є можливість стати клієнтом онлайн. Тому, напевно, і тут аналогічно. Якщо так, то ви підете за другим шляхом.

Хотел через ДИЯ стать клиентом одного из банков. Отказали, т.к. в з.паспорте отсутствует в графе адрес - место проживания. А по др. можно?. Ответ оператора банка - нельзя.
ДИЯ на горячке сказала, что надо идти в рег. центр, что бы они сделали вытяг с пропиской.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 17:32

Re: Банк Кредит Дніпро

Игорь Алексеевич, если по заграну в Дия не тянется адрес регистрации или тянется, но не указана дата регистрации, то аналогичные данные будут отображены и выписке с прописки. Для исправления необходимо идти в регцентр, там инфу внесут и всё везде отобразится. При себе надо иметь сам паспорт-книжка, налоговый, военный документ (для мужчин, по желанию) и загран-паспорт (для внесения УНЗР, по желанию).

Выписку, которую формирует регцентр, идентична той, которую формирует Дия.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 11:20

Re: Банк Кредит Дніпро

не дуже чисто у відділені банку, це відштовхує клієнтів
Redhead
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 12:04

  Redhead написав:не дуже чисто у відділені банку, це відштовхує клієнтів

На касі є готівка без замовлення,Київ. Не новий кліент
sens
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 12:10

  Redhead написав:не дуже чисто у відділені банку, це відштовхує клієнтів
Главное проценты хорошие, а в отделение можно и не ходить. Для этого есть приложение и карты.
Плюс Минфин добавляет процентики и промокод мне дал.) Пока к банку претензий нет.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 12:42

  Игорь Алексеевич написав:
  Redhead написав:не дуже чисто у відділені банку, це відштовхує клієнтів
Главное проценты хорошие, а в отделение можно и не ходить. Для этого есть приложение и карты.
Плюс Минфин добавляет процентики и промокод мне дал.) Пока к банку претензий нет.

Безкоштовно готівка на касі
sens
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 12:50

Re: Банк Кредит Дніпро

  mihasik написав:Без посещения нельзя зарегистрироваться? Скачал приложение, ввёл свой идент.код, а они мне дебетку предлагают, и отказаться нельзя, и никаких дальнейших действий не дают выбрать?

Удалось зарегистрироваться? Загрузил приложение, ввожу номер телефона, СМС со ссылкой приходит, но то ли ссылка кривая, то ли сайт неправильно работает с OTP, но попадаю только на главную страницу, и нет никакой возможности регистрации. Уже все имеющиеся на смарте и ПК браузеры перепробовал, но безрезультатно. СМС приходят, OTP обновляется, но все так же попадаю только на главную страницу. В поддержке говорят, мол, идите в отделение, там помогут, но времени жалко, это мне под пару часов нужно убить.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 13:09

  ingtrans написав:
  mihasik написав:Без посещения нельзя зарегистрироваться? Скачал приложение, ввёл свой идент.код, а они мне дебетку предлагают, и отказаться нельзя, и никаких дальнейших действий не дают выбрать?

Удалось зарегистрироваться? Загрузил приложение, ввожу номер телефона, СМС со ссылкой приходит, но то ли ссылка кривая, то ли сайт неправильно работает с OTP, но попадаю только на главную страницу, и нет никакой возможности регистрации. Уже все имеющиеся на смарте и ПК браузеры перепробовал, но безрезультатно. СМС приходят, OTP обновляется, но все так же попадаю только на главную страницу. В поддержке говорят, мол, идите в отделение, там помогут, но времени жалко, это мне под пару часов нужно убить.

Мне на горячке говорили, что без карты регистрация не возможна. Надо было идти в отделение.
Игорь Алексеевич
 
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