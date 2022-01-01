Банк Кредит Дніпро

Банк даёт по промокоду дополнительно 1% к ставке у кого закончился депозит в банке. На 3 мес. 20% + 1 % даёт по промокоду. Итого 21%. Под ФГ горячая линия сказала, что вклад попадает.
Плюс дополнительно бесплатная подписка до 31.12.23 на SWEET.TV
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лип, 2023 13:42
Банк даёт по промокоду дополнительно 1% к ставке у кого закончился депозит в банке. На 3 мес. 20% + 1 % даёт по промокоду. Итого 21%. Под ФГ горячая линия сказала, что вклад попадает.
Плюс дополнительно бесплатная подписка до 31.12.23 на SWEET.TV
Додано: Сер 12 лип, 2023 15:22
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