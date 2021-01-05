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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

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Банк Кредит Дніпро 5 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
3
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 13:42

Банк даёт по промокоду дополнительно 1% к ставке у кого закончился депозит в банке. На 3 мес. 20% + 1 % даёт по промокоду. Итого 21%. Под ФГ горячая линия сказала, что вклад попадает.
Плюс дополнительно бесплатная подписка до 31.12.23 на SWEET.TV
annalopatko7
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 15:22

  annalopatko7 написав:Банк даёт по промокоду дополнительно 1% к ставке у кого закончился депозит в банке. На 3 мес. 20% + 1 % даёт по промокоду. Итого 21%. Под ФГ горячая линия сказала, что вклад попадает.
Плюс дополнительно бесплатная подписка до 31.12.23 на SWEET.TV


как подписку SWEET.TV подключить?
emeta
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Повідомлень: 2533
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Подякував: 123 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 23:15

  emeta написав:как подписку SWEET.TV подключить?

Через чат-бот @VisaUkraine.
Trainer
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 10:03

Re: Банк Кредит Дніпро

Кредит Дніпро дійсно бере участь у фонді гарантування вкладів, де це можна перевірити?
Червона
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 11:22

https://www.fg.gov.ua/
ivavictory2512
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 11:24

  Червона написав:Кредит Дніпро дійсно бере участь у фонді гарантування вкладів, де це можна перевірити?
Сегодня все банки есть участниками фонда гарантирования.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 12:53

три мисяці = 20%

  Игорь Алексеевич написав:
  Червона написав:Кредит Дніпро дійсно бере участь у фонді гарантування вкладів, де це можна перевірити?
Сегодня все банки есть участниками фонда гарантирования.
sens
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