Банк даёт по промокоду дополнительно 1% к ставке у кого закончился депозит в банке. На 3 мес. 20% + 1 % даёт по промокоду. Итого 21%. Под ФГ горячая линия сказала, что вклад попадает.
Плюс дополнительно бесплатная подписка до 31.12.23 на SWEET.TV
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лип, 2023 13:42
Банк даёт по промокоду дополнительно 1% к ставке у кого закончился депозит в банке. На 3 мес. 20% + 1 % даёт по промокоду. Итого 21%. Под ФГ горячая линия сказала, что вклад попадает.
Плюс дополнительно бесплатная подписка до 31.12.23 на SWEET.TV
Додано: Сер 12 лип, 2023 15:22
Додано: Сер 12 лип, 2023 23:15
Додано: Вів 18 лип, 2023 10:03
Re: Банк Кредит Дніпро
Кредит Дніпро дійсно бере участь у фонді гарантування вкладів, де це можна перевірити?
Додано: Вів 18 лип, 2023 11:22
Додано: Вів 18 лип, 2023 11:24
Додано: Чет 20 лип, 2023 12:53
три мисяці = 20%
Додано: Чет 20 лип, 2023 22:40
Re: Банк Кредит Дніпро
А кто-то пробовал подключить Sweet TV? А то пробую через чат, но все время отклонения
В тех поддержках банка и Визы ответили, что должно всё работать
Додано: Чет 20 лип, 2023 23:17
Хочу відкрити депо (200-250т). Що потрібно отримати в банку (карту або ІБАН) що б
1. Завести гроші дистанційно
2. Відкрити депо з рахунку/картки
3.
Після закінчення вивести гроші дистанційно в інший банк.
Дякую.
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